EKSKLUZIVNO ZA KURIR GLUMCI SERIJE "INDUSTRIJA": Prihvatanje uloge za mene je značilo "hvatanje za rogove", ova sezona je LUDA

Zvezde serije "Industrija" Ken Lijan i Sagar Radija vraćaju se u velikom stilu s novom sezonom, koja će premijerno biti emitovana 12. avgusta na Maks striming platformi.

serija Industrija foto: HBO

Svakog ponedeljka u 20 časova publika će na HBO kanalu moći da uživa u avanturama mladih bankara, koji su suočeni sa izazovima posla i privatnog života. O novim dogodovštinama Erika i Rišija, ali i porukama koje šalje serija slavni glumci govorili su u razgovoru za Kurir.

Kakva je Erikova priča u trećoj sezoni?

Ken: Na kraju druge sezone, kao što znamo, Erik je otpustio Harpera. U trećoj sezoni, prošlo je neko vreme - možda oko osam meseci ili tako nešto - i "Pirpoint" pravi promene. Pokušava da se pozicionira kao"zelena banka", i okrenuo se onome što nazivamo etičkim investiranjem.

Ken Leung foto: HBO

Erik je postao vođa te promene. To ne vidimo, ali pretpostavljamo da je proveo dosta vremena u SAD kako bi to započeo. To je imalo negativan uticaj na njegov brak i lični život. Dakle, početkom treće sezone, u isto vreme dok napreduje u "Pirpointu", njegov lični život je u haosu. Takođe, u igri mladih ljudi on je u poziciji onog koji stari.

Jedna od njegovih rečenica je: "Prihvatam stvari koje sam ranije odbacivao." Sve je novo za njega, a vreme neumoljivo prolazi. To izaziva određene nesigurnosti u njemu i vidimo kako se to odvija.

Šta je sa Rišijem?

Sagar: To je zanimljivo, jer kad većina ljudi pusti nove epizode, pretpostaviće da će videti istog Rišija - da naporno radi, uživa u životu i zadirkuje sve u timu. Ali zapravo, kad zaronimo u nekoliko epizoda, shvatimo da se dešava nešto mnogo dublje nego što smo videli u prvim sezonama. On se bori na poslu i kod kuće na način koji pokušava da prikrije - veoma neuspešno. A onda dolazi četvrta epizoda i tada se ulazi u dubinu dešavanja u vezi sa dugom u koji je upao.

serija Industrija foto: HBO

Za Rišija je ovo pomalo luda sezona u smislu da ga vidimo daleko više van ravnoteže nego ikad pre. Takođe, on se promenio. Oženjen je i sada ima bebu. Dakle, on takođe procenjuje kakav tip muškarca želi da bude i da li su te promene u njegovom životu uticale na njega na dobar ili loš način. To ćemo saznati tokom sezone.

Kako su se vaši likovi promenili tokom sezona do sada?

Ken: Erik je počeo sve da kontroliše. Čvrsto je stajao na zemlji, arogantan, sa stavom "ja posedujem ovo mesto", i takav je tokom cele serije. Ali uvek je imao u pozadini stabilnost života kod kuće, što ne vidimo. Ono što stvarno dobijamo u trećoj sezoni je to da je taj deo srušen.

Ušao sam u ovu ulogu u nekom "uhvati ulogu za rogove" stilu, posebno zato što su finansije potpuno stran svet za mene. Onda kad sam se tako postavio, postao sam znatno stabilniji i samouvereniji. Ali kako smo napredovali, tražim rupe u tome. Jer to je zabavan deo: kad su vam noge čvrsto na zemlji, zabavan deo postaje traženje stvari koje vas izbacuju iz ravnoteže. Tako sam radio.

serija Industrija foto: HBO

Sagar: Ne mislim da je Riši daleko od onoga što je bio kad smo ga upoznali. Mislim da se kamera samo vratila unazad, tako da znamo više o njemu. Kad sam prvi put preuzeo ulogu Rišija i rekao: "Okej, ko je ovaj tip?", to se više odnosilo na njegovu energiju. Bilo je više o samom stavu, pokušavao sam da se pronađem u tome i pustim da zaživi.

Mislim da jednostavno postajete sve opušteniji kako vreme prolazi. I onda, hvala bogu, momci (Konrad Kej, Majki Daun, scenaristi) napisali su još malo, pa su dodali još malo, i ono što se na kraju dešava je da učim o karakteru na isti način na koji publika uči o njemu. Četvrta epizoda potpuno otkriva to. Učim više o njegovom porodičnom životu i dinamici s njegovom ženom i njihovom porodicom, kao i o tome kako se nosi kao otac i kako to izgleda. Na tom sam putovanju zajedno s vama!

Šta serija "Industrija" kaže o raznolikosti na radnom mestu?

Sagar: Nedavno sam razgovarao sa osobom koja je bila uzor za Rišijev lik, pričali smo o prisutnosti ljudi indijskog porekla u finansijama, a on je jedan od njih, očigledno, dok je Riši drugi primer. Prisutnost dijaspore iz Južne Azije u finansijama, posebno u Londonu, ogromna je. Ono što su Miki i Konrad briljantno uradili je što su uveli lik poput Rišija znajući da su takvi ljudi u realnom životu redovna pojava.

Riši je neko ko liči na mene, ali dolazi iz pozicije snage. Ima taj alfa mentalitet, taj "bez gluposti" stav. Ne znam za vas, ali nikad nisam video nešto slično na televiziji. Takvo predstavljanje u seriji je veoma važno. Osećam se tako ponizno i srećno kad mi ljudi prilaze i kažu - ti si ono što je potrebno u ovoj industriji, tj. na televiziji.

serija Industrija foto: HBO

Ken: Da, Azijci Amerikanci su obično ili naučnici ili ubice. Kad sam jedini Azijac Amerikanac u seriji gde nema Azijaca, tada sam svestan postojanja rasa. Ali u našoj seriji, od samog početka je bilo toliko multikulturalnosti da nikad nisam ni primetio rasu kao bitnu temu. I da se nadovežem na Sagarov komentar, sada kad je pomenuo, ne mogu da se setim druge serije koja predstavlja sve na ovaj način.

Na kraju, mislite li da je "Industrija" politička ili radikalna serija? Da li ima određene stavove o stanju sveta i šta bi društvo moglo učiniti u vezi s tim?

Ken: Mislim da odražava ono što se dešava u svetu. Od druge sezone, koja je snimana tokom vrhunca kovida, naša serija se bavila zdravstvenim sistemom. A sada u ovoj sezoni, bavi se ekološkim, društvenim i političkim temama. Dakle, ne mislim da se serijom šalje neka posebna poruka, koliko je ona odraz stvarnih stvari koje se dešavaju u svetu. U tom smislu, može se smatrati političkom.

serija Industrija foto: HBO

Sagar: Sve je, do određene mere, politizovano. Ovo se jednostavno dešava u radnom okruženju, gde politika i zakonodavstvo igraju ulogu u tome šta će se događati na poslu sledećeg dana, šta će uticati na cenu akcija i zašto će se kupiti, prodati ili investirati u nešto. Teško je pobeći od toga - kao što je Ken rekao, to je samo odraz stvarnosti.

Glumačko pojačanje staroj ekipi

U trećoj sezoni glume Majhala, Marisa Abela, Hari Loti, Ken Lijan, Konor Meknil, Sagar Radija, Indi Luis, Adam Levi, Sara Pariš, Trevor Vajt, Elena Saurel i Irfan Šamdži, dok su nova glumačka imena Kit Harington, Sara Goldberg, Mirijam Peč, Endru Havill, Rodžer Barkli, Fadi Elsajid i Fiona Baton.

