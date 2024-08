LETNJI RASPUST U MUZEJU AFRIČKE UMETNOSTI: Kreativne radionice za srednjoškolce

Muzej afričke umetnosti priredio je besplatan program za srednjoškolce "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova", koji će trajati do kraja avgusta. Zainteresovani učesnici mogu pohađati kurs keramike od 19. do 23. avgusta i grafike od 26. do 30. avgusta. Programom su predviđene dve teme i dve likovne tehnike pomoću kojih će kreirati samostalne likovne radove.

Poslednjeg dana avgusta polaznici će uz pomoć kustosa kreirati izložbu svojih radova, koja će svečano biti otvorena 1. septembra. Istog dana biće održana i dodela nagrada za najuspešnije radove. Radionice će voditi vajarka/konzervatorka Milica Josimov, viši kustos Marija Miloš i kustos Milica Naumov.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na mejl muzeja sa sledećim podacima: ime, prezime, godina rođenja, kontakt telefon i izabrana grupa do 30. avgusta. Broj učesnika je ograničen.