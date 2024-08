OVO JE PRAVI RAZLOG ZAŠTO JE TANJA BOŠKOVIĆ NAPUSTILA "SREĆNE LJUDE": Siniši Paviću je to bio težak udarac, otkrivena prava ISTINA

Proslavljeni srpski scenarista Siniša Pavić preminuo je u 91. godini, a trag koji je ostavio je neizbrisiv.

foto: Marina Lopičić

Pored "Porodičnog blaga" i "Boljeg života", serija Siniše Pavića "Srećni ljudi" i dan-danas su serija koju nacija obožava, a brojne reprize govore o tome da nam nikada neće biti dosta ovih kultnih domaćih ostvarenja.

Serija "Srećni ljudi" snimana je u veoma teškim uslovima, budući da je tih godina u Srbiji bilo vreme inflacije, pa je mali honorar bio glavni razlog odlazaka glumaca iz popularne serije, među njima i Tanje Bošković, čuvene Lole.

Tako je i Tanja Bošković, na žalost gledalaca, zbog honorara napustila seriju, a njen odlazak teško je pao i scenaristi Siniši Paviću.

foto: Printscreen YT

- Tanja Bošković je, kako se tada pisalo, napustila seriju, a razlog je bio mali honorar. Tanja Bošković se tada požalila svom partneru iz serije Desimiru Stanojeviću da dok ode do pijace, inflacija pojede ceo honorar. Dragan Jovanović napustio je seriju iz istog razloga, a na Draganov predlog je njegov lik Lune Šćekić otišao u zavičaj da se zaposli.

Podsetimo, Tanja Bošković je u "Srećnim ljudima" glumila Lolu Golubović, a kasnije ju je zamenila Zlata Numanagić.

foto: Printscreen YT

- Kada mi je Tanja saopštila da odlazi, rekao sam joj: "Nema problema, to je tvoja odluka, hvala na ovome što si do sada uradila". To je bio težak udarac za "Srećne ljude", jer su nas napustili glumci koji su bili noseći stub. Zamislite da u "Boljem životu" odu Dragan Bjelogrlić i Marko Nikolić, koji je igrao Gigu - rekao je Siniša Pavić svojevremeno za "Informer".

(Kurir.rs/Blic/M.F.)

