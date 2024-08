A, SAD ADIO! Kolege i prijatelji se emotivnim rečima oprostili od SINIŠA PAVIĆA "Prvi je došao da mi se nađe u teškoj situaciji"

Tvorac najgledanijih domaćih serija Siniša Pavić preminuo je u 91. godini. Iza njega će zauvek ostati da žive kultni junaci, a od njega su se oprostile kolege i prijatelji.

U nastavku vam prenosimo sećanja njegovih dragih ljudi koje su nam poverili u razgovoru.

Lidija Vukićević Svima je bio uzor

- Siniša je bio pravi gospodin u pravom smislu reči. Volela sam ga kao i svi mi. Sa njim sam radila i pre "Boljeg života" i to u pozorištu. Malo je poznato da je bio odličan pozorišni scenarista. Napravio je bum na televizijskoj sceni kakav niko nije umeo. U prilog tome svedoči i činjenica da je "Bolji život" najgledanija serija u istoriji domaće kinematografije. Sve što je išlo nakon toga bilo je po uzoru na Sinišu. Hvala mu na svemu i slava mu.

Bule Goncić Utkan je u naše živote

- To je ozbiljan gubitak za nas. Siniša pavić je utkan u naše živote i on je čovek uz čije smo serije odrasli. To je čovek koji je obeležio čitavu eru kako profesionalno, tako i za publiku. Kao pisac je postavio visoke standarde koji se teško prevazilaze.

Predrag Smiljković Bio mi je kao roditelj

- Njegov odlazak me je mnogo potresao. Ne znam šta bih rekao da ga opišem kako treba. On je meni bio sve. Taj čovek je meni bio roditelj. Ne samo moj, nego svih glumaca. Bio je tu za sve. Sada je deo nas otišao i to je ta težina koju ćemo da nosimo u sebi. Takav gubitak za nas je nenadoknadiv.

Aleksandar Dunić Nenadoknadiv gubitak

- Siniša je bio veliki stvaralac. Jedan čudesan talenat i dar na koji ćemo mnogo decenija čekati da se ponovo pojavi. Pisao je preko 50 godina. Često sam se pitao kako je moguće da sve to jedna glava iznedri. Ponavljam još jednom ovo je ogroman gubitak i u punom smislu te reči nenadoknadiv.

Eva Ras Živeo je za ovaj narod

- Nije bilo večeg umetnika od njega na ovim prostorima odkad ja živim. Bio je pisac koji je umeo da se sporazume sa ovim narodom. Uvek je bio na njegovoj strani. Tako ću ga i pamtiti, kao kao čoveka koji živeo za ovaj narod i koji je sa najvećom ljubavlju umeo da obrađuje najtužnije stvari. Kad su se njegove serije emitovale ulice su bile puste. Svi su hteli da ga čuju. Izgubili smo talentovanog pisca, a ja sam izgubila i prijatelja. Kad je moja Kruna umrla, on je prvi došao da mi se nađe.

Gorica Popović Generacije su rasle uz njega

- Bio je sjajan pisac koji će ostati upamćen u istoriji našeg stvaralaštva. Savršeno je razumeo mentalitet ovog naroda. Umeo je da napravi lepe, a jednostavne situacije, likove koji su bili posve istiniti, a koje publika i danas voli. Na njegovim serijama su odrasle generacije, a vrteće se još mnogo puta.

Zlata Numanagić Bio je veliki hroničar

- Sinišu sam upoznala još u amaterskim danima u pozorištu Dadov. Tamo smo imali praizvedbu njegovog prvog romana "Višnja na Tašmajdanu". Do poslednjeg našeg viđanja pre nekoliko godina, od kad se povukao u Vlasotince, nije se promenio. Odmeren, gospodstven u obraćanju. Pametno i mudro je govorio, ali se nikada nije preterano zalagao za svoj sud. Bio je vrlo duhovit, što se i vidi po njegovim delima. Sreća, pa mu je neko rekao da ima dara za pisanja, inače je moglo da se desi da ne poveruje u to. Eto toliko je bio skroman. Žao mi je zbog njegovog odlaska. Ta vremena se nikada neće ponoviti. Bio je jedan veliki hroničar i hvala mu na tome.

Seka Sablić Trajaće još dugo

- Obeležio je duži period našeg humorističkog programa sa dobrim tekstom i režijom, vrsnim glumcima, koji i dan-danas funkcioniše besprekorno i ljudi rado gledaju serije koje je stvarao. Siniša će dugo trajati jer je stvarno upisan u neku vrstu klasike - rekla je glumica za Novu.

Nikola Selaković Imali smo sreću da budemo njegovi savremenici

- Sa velikom tugom primio sam vest da nas je napustio proslavljeni scenarista Siniša Pavić, velikan književne i dramske scene naše zemlje, ličnost čija dela su obeležila odrastanje brojnih generacija. Kao što je kroz profesionalnu karijeru pravo zamenio književnim stvaralaštvom, tako je maestralno uspevao da kritičku misao na duhovit način pretoči u umetnost. Porodici, prijateljima, kolegama i poštovaocima lika i dela Siniše Pavića upućujem iskreno saučešće. Živeće večno svojim svevremenskim delima ali i u srcima svih nas koji cmo imali sreću da budemo njegovi savremenici.

Ivica Dačić

- Povodom smrti Siniše Pavića, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i u svoje ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća. Siniša Pavić je svojim jedinstvenim umetničkim darom ispisao najlepše i najpoučnije sadržaje naše kinematografije. Njegovo životno delo je ostavilo dubok trag u filmskoj industriji i ostaće kao trajno nasleđe i inspiracija za generacije budućih umetnika. O Sinišinom stvaralaštvu se govori sa poštovanjem i divljenjem i zauvek će biti podsetnik na njegovu veličinu i doprinos kulturi,” navodi se u saučešću ministra Dačića - navodi se u saopštenju.

Žarko Jokanović Bio je najznačajniji scenarista

- Otišao je moj najbolji prijatelj, veliki Siniša Pavić, najznačajniji i najplodotvorniji srpski scenarista. Njegovo ime zauvek će zlatnim slovima biti uklesano u istoriju srpske kulture, jer je njegovo delo svevremeno, besmrtno i neprevaziđeno. Bila mi je velika čast da baš mene izabere da napišem knjigu o njegovom životu i radu. Jedna od najvećih privilegija i životnih lepota bilo je naše prijateljstvo. Zbogom, dragi moj druže. I hvala za sve dobri moj Siniša... A, sad - adio... Vruć je vetar danas...

Milica Milša Hvala za sve

- Hvala za Ivonu, Laru, Lenu, Melisu, Drinku. Hvala za sve serije, razgovore, savete i glagoslove. Hvala vam Siniša, bez vas ne bih bila ono što jesam. Jedan jedini, najbolji, neponovljivi - napisala ja glumica na Instagramu.

