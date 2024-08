ŽIVIMO U ČUDNOM TRENUTKU, ALI SE, KAO I MEG RAJAN, PALIM NA TALENAT: Uliks Fehmiu o novom filmu, ocu, ženi i vezama sa Sarajevom

Jubilarni 30. Sarajevo film festival otvorio je film "Nakon ljeta" oskarovca Danisa Tanovića. I publika u Srbiji uskoro će imati prilike da vidi ovu neobičnu komediju i dramu o mladoj ženi koja dolazi na udaljeno ostrvo kako bi rešila pitanje porodičnog nasledstva.

U vrtlogu novonastalih emocija, kroz niz nepredviđenih situacija, Maja će se konačno suočiti s pitanjima iz svoje prošlosti. Potraga za nasledstvom postaje potraga za vlastitim identitetom, ali i oprostom. Deo glumačke ekipe je i naš Uluks Fehmiu, koji igra ljubavnika i pisca koji živi dva života i ne zna koji da izabere. Tanovića je upoznao preko filma "Ničija zemlja", a radili su i na seriji "Uspeh", kao prvi i zasad jedini HBO projekat iz zemalja bivše Jugoslavije.

Tenesi Vilijams

- Saradnja između nas kreće od toga da smo se prepoznali kao ljudi. Živimo u čudnom trenutku. Sve više ste usamljeni i, kada nađete nekoga s kim kliknete, ne znate zbog čega se to desilo. Ozbiljna je to ljubav. Meg Rajan su jednom pitali: "Šta te pali?", ona je odgovorila: "Talenat." Kad gledam ono što Danis radi ili Gorana Navojca u kadru, želim da budem deo takvih projekata. Snimali smo "Nakon ljeta" na ostrvu koje nema struje i zove se Prvić. Film po našem osećanju ima setu, melanhoniju, čežnju za životom kakvu je imao ili kakvu bismo mi voleli da ima. Životu treba omogućiti da teče pošto san o tom životu već prođe, što bi rekao Tenesi Vilijams - kaže Fehmiu.

On se osvrnuo i na trend da serije preuzimaju primat nad filmovima.

- Nije to samo kod nas slučaj već svuda u svetu. Krenulo je to sa "Porodicom Soprano" na HBO, a sve je eksplodiralo pojavom platformi. Serija "Kuća od karata" promenila je način na koji mi konzumiramo televiziju. I kod nas je to stiglo kasnije. Svi smo nesrećni što je BH telekom prestao da finansira snimanje serija. Mi u Srbiji se molimo da to traje što duže. Nije nam jasno ta matematika i velikog broja projekata. Nismo se mi tu ništa pitali.

On je pohvalio i sam festival.

- Uvek sam fasciniran kad tu dođem. Sarajevo nema interes poput drugih festivala, već gleda šire. Ima misiju lečenja ovih prostora, pa dokle dobaci. Kad bi svako u svojoj sredini to radio... Moramo to da guramo i podižemo svet o opštem dobru. Važno je da se nastavi da se investira u kulturu. Mnoge porodice od toga žive. Kultura mora biti i ogledalo trenutka u kom živimo, jer onda nas nema - priznao je Fehmiu.

Neizbežno pitanje bilo je vezano za Uliksovog oca Bekima Fehimua, koji je rođen u Sarajevu.

- Otac je tu rođen, a ja sam služio vojsku, a moja žena Snežana Bogdanović je tu odigrala ulogu u filmu "Kuduz". Emigrirao sam u Ameriku 1993. i pekao hleb da bih preživeo. Sećam se 2001. godine i pojavljuje se neki film "Ničija zemlja". Idem da ga pogledam i on počinje u mraku verzijom uspavanke koju ja nigde nisam čuo. Tom pesmom me je majka uspavljivala, a ja svoje dete. Nastala je u Sandžaku i počinje "Nini, sine, san te prevario...". I baš tako počinje i završava se Tanovićev film. Sarajevo je u mojim venama - zaključio je Fehmiu.

Danis Tanović višestruko je nagrađivani reditelj, scenarista i producent. Njegov film "Ničija zemlja" (2001), za koji je napisao i scenario, nagrađen je Oskarom i Zlatnim globusom za najbolji film na stranom jeziku. Dvostruki je dobitnik Srebrnog medveda na Filmskom festivalu u Berlinu za filmove "Epizoda u životu berača željeza" (2013) i "Smrt u Sarajevu" (2016).

Film "Nakon leta" nastao je u produkciji "Propeler filma" (Hrvatska), u koprodukciji s kućama "Tangaj prodakšn" (Rumunija), "Obala art centar" (Bosna i Hercegovina), "Baš-Čelik" (Srbija) i "Tramal films" (Slovenija).

Umetnici iz cele SFRJ

Uloge u filmu ostvarili su Anja Matković, Uliks Fehmiu, Goran Navojec, Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo, Snježana Sinovčić, Luka Juričić, Boris Ler, Ivana Roščić, Jadranka Matković i brojni drugi. Scenario potpisuju Anja Matković, Nikola Kuprešanin i Danis Tanović. Direktor fotografije je Miloš Jaćimović, scenografkinja Veronika Radman, montažer Redžinald Šimek, kostimografkinja Dubravka Skvrce, a majstorica maske Silvija Bradica.

