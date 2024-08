ZA NOVI FILM MI TREBA 5.5 MILIONA EVRA: Želim snimiti priče o Hariju Džeksonu, poslednjem jugoslovenskom kauboju, ali i...

Jubilarni 30. Sarajevo film festival otvorio je film "Nakon ljeta" oskarovca Danisa Tanovića. I publika u Srbiji uskoro će imati prilike da vidi ovu neobičnu komediju i dramu o mladoj ženi koja dolazi na udaljeno ostrvo kako bi rešila pitanje porodičnog nasledstva. U vrtlogu novonastalih emocija, kroz niz nepredviđenih situacija, Maja će se konačno suočiti s pitanjima iz svoje prošlosti. Potraga za nasledstvom postaje potraga za vlastitim identitetom, ali i oprostom.

foto: Promo

Oskarovac Danis Tanović na kafi s medijima osvrnuo se i na stanje u kinematografiji.

- Imam osećaj da dolazimo na kraj jednog lepog perioda. Puno klinaca sa akademije imalo je priliku da radi, puno kolega koji do tada nisu radili. U sredu imamo premijeru druge sezone "Kotline", koja je napravljena u "BH kontent labu". Najgora moguća stvar koja se mogla desiti bosanskom filmu jeste njegovo ukidanje. Jednostavno, filmski radnici ovde više nemaju kome da se okrenu, da se nađe barem taj prvi novac. Ako se nešto ne promeni, to bi moglo biti to što se tiče mene i bosanskog filma. Sećaćemo se izgleda samo tih lepih vremena i filmova - izjavio je Tanović.

foto: Nemanja Nikolić

On je otkrio i kako bira glumce za svoje filmove.

- Tražim od njih da sami grade svoje likove. Pustim ih da vode tog svog junaka. To je lepota u radu s velikim glumcima.

Proslavljeni reditelj se osvrnuo i na filmove koje želi da napravi.

- Ima scenarija koje sam napisao pre deset godina, a nisam ih još snimio. Izgleda to sve lepo. Radim na četiri projekta. Napisao sam scenario o sarajevskoj Hagadi i za nju mi treba pet i po miliona evra. Neka se javi ako neko ima novca. Želim snimiti film o Ukrajini. Bio sam u Kijevu. Počeo sam da pišem scenario o Hariju Džeksonu, poslednjem jugoslovenskom kauboju. On je živeo u Bijeljini i pravio je kaubojske filmove. Sjajna priča. I radim na jednom maloj sarajevskoj priči - rekao je Tanović.