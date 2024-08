ZOVU GA ŠON PEN IZ CRNE GORE: Glumac stigao u Sarajevo s novom devojkom, koja je slavna teniserka i priznao: 7 meseci smo u vezi

Glumac Lazar Dragojević stigao je na Sarajevo film festival. Naša publika upoznala ga je u seriji HBO "Znam kako dišeš".

foto: Nemanja Nikolić

- Sarajevo je najljepše poglavlje u mom životu, grad kojem se uvek vraćam. SFF za mene je najljepši događaj u godini, period kada grad ne spava i kada umetnost vlada - kaže glumac.

Lazar nije došao sam u Sarajevo već s novom devojkom teniserkom Dankom Kovinić.

- Sedam meseci smo zajendo. To vam je eksluziva - poručio nam je mladi glumac.

foto: Privatna Arhiva

Lazar je rođen 1997. u Podgorici. Muzičku i baletsku školu "Vasa Pavić" završio je 2014. godine. Njegov osnovni instrument bio je trombon. Na državnom takmičenju 2012. godine osvojio je Srebrnu liru.

foto: Nemanja Nikolić

Diplomirao je na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu. Uspon u karijeri i veću prepoznatljivost donela mu je glavna uloga u filmu o odrastanju "Take me somewhere nice" (2019). Svira trombon, klavir, gitaru, cajon i ukulele. Trenirao je brazilski džiju-džicu, kapueru i gimnastiku. Od hobija se bavi mađioničarskim trikovima i vožnjom longborda. Zanimljivo da mu je nadimak crnogorski Šon Pen.