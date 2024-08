PAVIĆ POSLEDNJE DANE PROVEO U KUĆI IZ BAJKE: Ogromno DVORIŠTE SA BAZENOM u najlepšem sokaku skriveni od pogleda, OVO KAŽU KOMŠIJE

Siniša Pavić, naš proslavljeni reditelj i scenarista živeo je u najlepšem sokaku u Vlasotincu.

Siniša PAvić je poslednje dane proveo u Vlasotincu foto: Marina Lopičić

Poslednje dane je proveo u porodičnoj kući iza koje je brdovit i šumovit predeo. Ovaj deo Vlasotinca se nalazi u predelu koji meštani nazivaju Manastirište i nalazi se na putu za Vlasinsko jezero.

Raj na zemlji

Kuća je smeštena u najlepšem sokaku foto: Kurir/M.S.

Ekipa Kurira posetila je u subotu malo mesto na jugu Srbije u kome je scenarista sahranjen, a ispred kuće smo zatekli njegovog prijatelja i čoveka koji mu je pomagao godinama.

Kuća sa bazenom kao iz bajke foto: Kurir/M.S.

- Sa Sinišom i porodicom sam proveo punih 36 godina. Tu sam uvek kada nešto treba. Poznavati takvog čoveka je prava privilegija. A biti uz njega je čast. Bio je skroman čovek, s puno vrlina. Mogao je da razgovara i s akademikom i sa seljakom. Za njega su svi ljudi bili isti. On je ovde u ovoj prirodi, našao mir i spokoj. Meštani su fini i dobronamerni ljudi i mislim da ga je to "kupilo". Zato je obožavao ovo mesto - ispričao nam je Dragan Ranđelović.

Meštani su ga voleli foto: Marina Lopičić

Na putu od Pavićeve porodične kuće prema centru Vlasotinca nalazi se, kako su nam rekli, Sinišina omiljena kafanica "Borina kafana". Iako nije bio kafanski čovek, to je bilo mesto gde je nalazio mnoge priče koje je utkao u svoja dela, ali i likove.

Meštani

Scenarista je sahranjen u subotu na lokalnom groblju odmah pored puta. U večnu kuću došli su da ga isprate brojni projatelji, ali i komšije. Nakon opela porazgovarali smo sa komšijama, među kojima su bili njegov lekar i stolar.

Branislav Bidžić njegov kućni lekar kaže da boljeg čoveka nije video u životu.

Komšije su govorile o Siniši foto: Kurir/M.S.

- Pre četiri pet godina sam postao njihov lični porodični lekar. I njega i suprugu Ljiljanu sam lečio, savetovao. Nekada sam dolazio mesečno, nekada češće. Razboleo se krajem maja i odonda smo pokušavali da mu pomognemo. Bio je dobro, ali je imao strašne bolove. Poslednjih dana davao sam mu injekcije za bolove. Strašno mi je žao što organizam nije izdržao još koju godinu. On je bio prepametan čovek, ne znam koju reč da izaberem. Rekao sam jednom njemu, da sam srećan što sam savremenik dva čoveka, njega i Leonarda Mesija. On se baš slatko nasmejao. Čast mi je što sam bio njegov prijatelj i lekar - priča Bidžić.

Njegov drugar stolar, Zvonko Ilić kaže da su se upoznali kada mu je nešto radio oko kuće, ali da su prijateljstvo negovali godinama.

Čitulja u Sinišinom sokaku foto: Kurir/M.S.

- Znate kako, dobrom i duhovitom čoveku, niko ništa ne može. Nekoliko puta mi je bio kući. Voleo je uvek da popije čašicu belog vina i da popričamo. Stalno sam ga ispitivao kakve su duše neki glumci. Tako sednemo pa se ispričamo o svemu i svačemu. Obožavao je kako ljudi govore ovde na jugu. Iznova sam "kopao" neke reči lokalaca da mu kažem. Voleo je ovo mesto. Jednom sam bio povredio ruku, a on me je sačekao u Kliničkom centru u Beogradu. Dolazio je obavezno u posetu, značajno mi je olakšao tamošnji boravak. I on i supruga Ljiljana su dolazili. Nije bilo boljeg čoveka - poverio nam je njegov prijatelj Zvonko.

Sahrani prisustvovali prijatelji foto: Kurir, Marina Lopičić

Podsećamo, Siniša Pavić preminuo je u subotu u 92. godini života u Vlasotincu, gde je i preoveo poslednje decenije života. Sa suprugom Ljiljanom Pavić je bio tvorac scenarija najpoznatijih serija u bivšoj Jugoslaviji poput "Pozorišta u kući", "Otpisani", "Vruć vetar", "Bolji život", "Srećni ljudi", "Porodično blago" i mnogih drugih.

Poslednja serija koju je snimio "Junaci našeg doba" premijerno je emitovana od 2019. do 2021. godine. Od tada nije pisao za televiziju, ali izvesno je da ćemo reprize njegovih serija gledati još mnogo godina.

