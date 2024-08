MEG RAJAN STIGLA U SARAJEVO: Holivudska zvezda održala OBEĆANJE, pa odmah otkrila šta joj NAJVIŠE SMETA u glavnom gradu BiH

Holivudska glumica Meg Rajan stigla je u Sarajevo, gde će joj večeras biti uručeno Počasno srce Sarajeva.

Na 30. Sarajevo film festivalu holivudskoj glumici biće dodeljeno Počasno Srce Sarajeva u znak priznanja za njen izvanredan doprinos filmskoj umetnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Glumica danas u Bosanskom kulturnom centru održava masterklas koji će moderirati nagrađivani bosanskohercegovački reditelj Danis Tanović, dobitnik Oskara za film "Ničija zemlja".

"Održala sam obećanje vratila sam se ovde posle 25 godina", rekla je glumica na početku, a potom i otkrila šta joj najviše smeta u Sarajevu.

foto: Nemanja Nikolić

"Ovde mi smeta to što svi piju kafu, pa moram mnogo da pijem kafu, jer me svi zovu, a nisam na to navikla. Popila sam juče tri i već sam se uklopila u vašu kulturu", našalila se glumica.

Masterklas će biti posebna prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Rajan i njen novi film "What Happens Later", koji će takođe biti prikazan na festivalu.

foto: Nemanja Nikolić

Rajan će takođe će predstaviti posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine "Imaš poruku" u Letnjem bioskopu Coca-Cola. Poznata glumica pozdraviće publiku na istom mestu, gde je ovaj film prikazan pre 25 godina, na 5. Sarajevo Film Festivalu, 1999. godine.

