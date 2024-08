DRAGAN NIKOLIĆ ZBOG JEDNE STVARI NIJE SLAVIO ROĐENDAN: Ovaj događaj mu je umnogome promenio život, a prestao je i da pije

Dragan Nikolić bio je bard domaćeg glumišta, koji je rođen na današnji dan 1943. godine u Beogradu. Ostavio je neizbrisiv trag u našoj kinematografiji, a jedna smrt mu je obeležila rođenadn.

Dragan Nikolić rođen je na današnji dan foto: Dragana Udovičić

Baš na taj dan preminuo je njegov stariji brat Miroslav, zbog čega legendarni glumac nikada više nije proslavljao svoj rođendan.

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje - ovako je govorio Dragan Nikolić o bratu Miroslavu.

Prestao je da pije

Nakon smrti brata prestao da slavi rođendan foto: Printscreen

Njegov prijatelj Dragan Ćosić ispričao je jednom prilikom nekoliko zanimljivih detalja iz života legendarnog Gage.

- Pio je votku ili škotski viski star 12 godina, to mu je bilo piće. Poslednje dve-tri godine je prestao da pije. Bio je u velikoj panici pošto je njemu i brat preminuo od toga. Kao da danas to gledam. On je došao tog dana ovde, uhvatio se za stomak i rekao mi: 'Ja sam ispljunuo krv'. Tada smo se svi skamenili - ispričao je prijatelj jednom prilikom.

Slučajnosti

Dragan i Slobodan dele isti datum rođenja ali i smrti foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Glumac sa bivšim predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem povezuje isti dan rođenja, ali i smrti.

Obojica su rođeni 20. avgusta, sa jednom razlikom - Gaga je bio dve godine mlađi od Miloševića, koji je rođen 1941. godine. Dragan je rođen u Beogradu, a Slobodan u Požarevcu.

Još jedna slučajnost koja ga je obeležila je i isti datum smrti. Deset godina pre nego je Gaga preminuo napustila nas je još jedna ličnost - Slobodan Milošević. Biviši predsednik Srbije i SR Jugoslavije preminuo je 11. marta 2006. godine u Hagu.

Milošević je umro 10 godina pre Gage Nikolića foto: FREDERIC HUGON / AFP / Profimedia

Milošević je pronađen mrtav u jutro 11. marta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala. Čuvar je odmah pozvao zapovednika i lekara pritvora. Lekar je potvrdio da je Milošević mrtav.

Prilikom obdukcije tela Slobodana Miloševića je utvrđeno da je neposredni uzrok smrti infarkt.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:26 GAGA I MILENA NISU IMALI SAMO 1 KUĆU NA MORU! Od Rosa do skrivenog sela u zalivu sa 45 meštana! Ovde su provodili poslednja leta