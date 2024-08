Holivudska diva Meg Rajan iskreno o svojim počecima: Iznenađena sam što sam postala glumica, često poželim da imam normalan život

Holivudska glumica Meg Rajan gošća je Sarajevo film festivala, u okviru kog je juče održala masterklas u Bosanskom kulturnom centru. U razgovoru s rediteljem Danisom Tanovićem, koji joj je poželeo dobrodošlicu, popularna umetnica govorila je o svojim počecima, ali i o tome zbog čega ne voli da bude pred kamerama.

foto: Nemanja Nikolić

Počela u duhovitom maniru

- Čula sam da imate festival, pa sam došla da vidim šta radite (smeh). Volim da posećujem festivale. Iz ugla osobe koja dolazi u posetu sve izgleda neverovatno, međutim, često poželim da imam normalan život. Sjajno je dolaziti na sve te filmske festivale, posebno s nezavisnim filmskim radnicima, ali je nekada i teško - započela je glumica uz osmeh. Sala u kojoj je održala masterklas bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a Megan se stidljivo prisetila svojih početaka, pa istakla da je i sama iznenađena što je postala glumica, jer u detinjstvu nije pokazivala preveliki talenat na sceni.

foto: Nemanja Nikolić

- Iznenađena sam što postala sam glumica, jer sam se, kad sam učestvovala na svečanosti u osnovnoj školi, zbunila na bini. Dobila sam nagradu za najboljeg učenika i morala sam da izađem na scenu i zahvalim se. Previše sam se pripremila. Napravila sam govor na sedam stranica, a onda je moja majka morala da se popne na binu i skloni me. Kasnije sam imala taj stav početnika, koji od nas zahteva da sve vreme treba da učimo. To mi je mnogo pomoglo, jer kao glumac, vi ne možete da vidite neku veću sliku. To je u stvari osećaj dok glumite - uvek učite neke stvari od drugih glumaca i režisera. Svaka uloga je drugačija, neke prihvatite, neke ne, o pojedinim mnogo istražujete - ispričala je.

foto: Nemanja Nikolić

Mada je znatiželjnu publiku zanimalo koje uloge je odbila, vešto izbegavajući odgovor na to pitanje, Megan je ipak podelila svoje razloge, koji se uglavnom odnose na kolege.

- Nekada jednostavno film izabere tebe ako si otvoren za rad na tom scenariju. Kad dobijem scenario, uvek se zapitam da li je to karakter koji mogu da oživim, ali i ko je režiser filma - objasnila je.

S obzirom na to da je većina njenih uloga bila u romantičnim komedijama, prepričala je kako se snimaju scene u ovom žanru.

foto: Nemanja Nikolić

- Sve to je, inače, potpuno napisano. Nema nijednog dela koji je improvizovan. Ali to je ono što je fascinantno, jer imaš stvarno dobar osećaj. U romantičnim komedijama obično imamo scene koje traju u intervalu od 90 sekundi do dva minuta. To je otprilike najduža scena u filmu - otkrila je Rajan, te se osvrnula na izazove sa snimanja.

-Jednog dana smo snimili gotovo 18 stranica dijaloga, jer smo morali. Obično, kada snimate film, a mnogi ovde možda ne znaju, snime se dve do tri stranice dnevno - objasnila je.

U daljem razgovoru osvrnula se na brojne uloge, ali i na ostvarenje "Šta se desilo posle", koje će biti prikazano na ovogodišnjem 30. Sarajevo film Festivalu, čiji je sponzor i zvanično osiguranje UNIQA osiguranje. Meg Rajan je jedna od dobitnica priznanja Počasno srce Sarajeva.

foto: Nemanja Nikolić

Uči balkanske običaje U razgovoru s moderatorom Danisom Tanovićem, čuvena Meg Rajan se dotakla i lokalnih tema. Režiser je istakao da su ovi krajevi poznati po ispijanju kafa, na šta se glumica nasmejala.

Stigla sam u ponedeljak veče i do utorka ujutrO uspela sam da popijem već tri kafe - rekla je uz osmeh.

(Kurir.rs/M.F./Lj.R.)

