"Dala bih celu karijeru za jedno unuče" Mira Banjac se posle razvoda više nije udavala, a ceo život posvetila je jednoj osobi

Glumica Mira Banjac uskoro postavlja 95. rođendan i može se pohvaliti bogatom karijerom koja traje još od 1959. godine.

Njena karijera traje gotovo 65 godina, a poslednja uloga u nizu jeste uloga Olge Aslanove u seriji "Zakopane tajne", koja je omaž glumičinoj majci. Međutim, kad nije na setu, njena oaza mira i sreće je u Novom Sadu, gde živi sa sinom Branislavom Branom Jovanovićem. Njega je rodila 1951. godine, i to godinu dana nakon sticanja diplome. Brak sa njegovim ocem Andrejem nije potrajao, ali to ih nije omelo da budu dobri i posvećeni roditelji.

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo - govorila je ranije za domaće medije Mira Banjac i dodala:

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje - razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete.

Prema Mirinim rečima, nikada nisu imali trzavica posle razvoda, a sve kako bi njihov sin imao bezbrižno i srećno detinjstvo.

- Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav - pričala je Mira.

Inače, Brana je u mladosti bio državni prvak u dizanju tegova, dok je radni vek proveo kao snimatelj na televiziji. Danas je u penziji i bavi se lovom i izradom nameštaja.

- U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu svoju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo - iskreno je priznala pre nekoliko godina Mira, a preneo Hello.

Ove godine je uintervjuu za Puls rekla: "Glava je zdrava, samo čuvam glavu. Mogu da čitam, pratim izdavaštvo, neke nove pisce koji dolaze... Ne mogu da učestvujem na silnim promocijama, iako sam zvana. Pokušavam da budem korisna sebi i svojoj okolini, živim normalan život, imam bolesnog sina oko kojeg sam zauzeta, nemam toliko vremena za sebe. Skuvam ručak, namirim nas oboje i to je to."

