Brojna poznata imena na premijeri novog filma Mirjane Karanović: Došao da vidi "Majka Maru" i dobitnik Oskara, ali i Nina Badić

Svetska premijera filma "Majka Mara" čuvene glumice Mirjane Karanović obeležila je šesto veče Sarajevo film festivala.

Karte za ovu gala projekciju su planule još pre nedelju dana. Crevnih tepihom kod Narodnog pozorišta prošetali su Goran Stanković, Snežana Van Houwelingen, Boris Isaković, Vučić Perović i glavna glumica i rediteljka Mirjana Karanović.

Mirjana Karanović u Sarajevu predstavila drugi film foto: Nemanja Nikolić

"Imam zadovoljstvo i čast da budem ovde večeras i predstavim svoj drugi film. Ova avantura je počela pre 20 godina kada sam počela da radim na svom prvom filmu, nisam ni slutila da će biti i drugog i veoma sam ponosna. Samo želim da kažem da samo idite za svojim snovima, to je najvažnije u životu. Idite za onim što vam pričinjava zadovoljstvo, a meni ovo pričinjava beskrajno zadovoljstvo", rekla je glumica Mirjana Karanović na Sarajevo Film Festivalu predstavivši svoj film "Majka Mara".

Prvi da vide film došli su oskarovac Danis Tanović, Nina Babić, Tarik Filipović, Alen Muratović, Helena Vuković, Feđa Štukan, Jasna Žalica, Jasmila Žbanić i Damir Ibrahimović.

Mirjana Karanović pobrača je sve ovacije na Sarajevo Film Festivalu foto: Nemanja Nikolić

Ovo ostvarenje, prikazano u okviru takmičarskog programa, donosi snažnu priču o uspešnoj poslovnoj ženi skrhanoj od bola zbog prerane smrti sina Nemanje. Emotivno otuđena, prestaje da komunicira s porodicom i prijateljima. Nakon što upozna Milana, Nemanjinog bliskog prijatelja, u odnosu s njim pronalazi utehu i mir.

foto: Nebojša Babić

- Za žene mojih godina važi da ne bi trebalo otvoreno da pričaju o svojim strastima i željama. Kada žena u ovom životnom dobu pokuša da se oslobodi tradicionalne uloge, mediji i javnost je nazivaju pogrdnim imenima. Zbog toga sam želela da snimim ovaj film i ispričam ovu priču. Želela sam da ohrabrim druge žene i sve ljude koji se osećaju zarobljeno u određenim ulogama protiv kojih njihov unutrašnji duh pokušava da se pobuni - rekla je Mirjana, koja je i scenarista filma.

foto: Nebojša Babić

Dalje, umetnica je pojasnila otkud motiv za ekranizaciju ove priče.

- Ideja filma "Majka Mara" je da otvori skrivene prostore u ženskom biću koji šokiraju iskrenošću. Da govorim o potisnutoj strasti prema životu, o Erosu, koji daje energiju, a koji je vekovima ograničavan i kontrolisan društvenim pravilima. Želela sam da napravim film o hrabrosti i prihvatanju. Očekujem burnu reakciju i radujem joj se - objasnila je glumica povodom premijere na Sarajevo film festivalu, čije je zvanično osiguranje i sponzor UNIQA osiguranje. Glavne uloge u filmu, pored Mirjane, igraju: Vučić Perović, Boris lsaković, Jasna Žalica, Alen Liverić, Pavle Čemerikić, Jelena Ćuruvija. Scenario su pisali i Maja Pelević i Ognjen Sviličić, a saradnik je bio Srđan Koljević.

foto: Nebojša Babić

Ostvarenje je nastalo u koprodukciji nekoliko značajnih filmskih kuća iz regiona, uz podršku evropskih fondova. Producentkinja filma je Snežana van Huvelingen i producentska kuća "This and That Productions". Film je podržao Filmski centar Srbije, "Eurimages", švajcarsko ministarstvo kulture, te filmski fondovi Luksemburga, Švajcarske, Slovenije, Crne Gore i Sarajeva.

Bonus video:

02:41 PREMIJERA SERIJE SABLJA U NARODNOM POZORIŠTU U SARAJEVU! Ekskluzivan intervju Dragana Mićanovića: Ovo sam radio iz srca!