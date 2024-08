Najbolji rok vokal na Balkanu Dino Jelusić za Kurir: Želim da nastupamo u Srbiji, a Zaječar i Gitarijada su samo prva stanica

Jedan od najboljih rok vokala na Balkanu Dino Jelusić prvi put će nastupiti u Srbiji. On će sa svojim bendom Jelusik (Jelusick) 29. avgusta biti gost Gitarijade u Zaječaru. Dino je u muziku ušao još kao dete, a ima blistavu karijeru koja se proteže daleko van granica našeg govornog područja. Za Kurir pevač govori o saradnji s legendarnim bendom Vajtsnejk, muzici danas, ali i odlasku na Evroviziju.

foto: Luka Marković

Dugo smo čekali vaš dolazak u Srbiju... Da li ste birali da prvi koncert bude na festivalu kao što je Gitarijada?

- Nemamo mogućnost da puno biramo. Uglavnom dobijemo poziv i ako se uslovi ugovore, sviramo. Svaki put kad je trebalo da dođemo u Srbiju, nekako nije išlo zbog našim uslova. Zaječar i Gitarijada su prvi s kojima smo uspeli da se dogovorimo o saradnji. Imamo ekipu koja nas prati. Vodimo svuda svog tonca, a naravno ne možemo svirati negde i da budemo u minusu. Imamo svoje cenu i sve to mora imati smisla. Želeo sam da otvorim tržište Srbije i da dođemo u Beograd, ali to će sačekati naš novi album.

foto: Josip Marković

Dugo godina ste u muzici. Kako ste našli pravi izlaz kao pevač? Malo bendova piše muziku na engleskom jeziku.

- Mnogi bendovi pišu muziku na engleskom jeziku na našim prostorima, ali se nisu probili. Radio sam i ja pesme na hrvatskom jeziku. Međutim, postao sam član Transsajberijan orkestra i počele su da mi se događaju neke saradnje s ljudima iz inostranstva, pa sam postao zanimljiv ljudima i kod kuće. Ima mnogo više smisla raditi pesme na engleskom jeziku jer je mnogo pogodniji za strano tržište. Trep pop i folk je preplavio scenu. Ne vidim da li ima smisla raditi pesme na našem jeziku. Fokus mi je engleski jer može upaliti za ceo svet.

Koji je rok trajanja muzike danas?

- Mlađe generacije su drugačije od nas. Ne znam koji je rok trajanje te muzike. Njima je to zabava subotom, a meni je to život. Mladima nije bitna supstanca u muzici. Imam puno prijatelja koji se bave tom muzikom. Za mene to nema smisla.

Šta ćete svirati u Zaječaru?

- Ceo prvi album i dve nove pesme. Biće i nekoliko obrada.

foto: Josip Marković

Da li ćete opet otići na Evroviziju?

- U jednom trenutku sam pomislio da to ne bi bilo loše. Međutim, publika koja prati Evroviziju nije i naša. Bebi Lazanja je trebalo da pobedi na Evroviziji. Voleo bih da mu se održi popularnost. Veliko je pitanje hoće li mu ostati ta publika i za pet ili deset godina. Lično sumnjam u to. Evrovizija je postala nešto drugo danas.

Na kojoj muzici ste odrasli?

- Na muzici Eltona Džona, Cepelina, Vajtsnejka, Fila Kolinsa i Bilija Ajdola. Pop-rok sedamdesetih i osamdesetih godina, ali fank, bluz i sol. Od domaće muzike prvi bend koji sam slušao bio je Bijelo dugme. Njihova prva četiri albuma su nešto nedostižno na ovim prostorima. Slušao sam i Parni valjak i Indekse, a kasnije Džibonija.

foto: Dragan Kadić, Nemanja Pančić

Da li ste upoznali Gorana Bregovića?

- Nisam. Željko Bebek je moj komšija i veoma se dobro poznajemo. Imao sam priliku i da pevam sa Alenom Islamovićem.

Bili ste predgrupa Edu Širanu. Kako je došlo do te saradnje?

- Nisam očekivao poziv za nastup s njim u Zagrebu.

foto: Printskrin

Bili ste član žirija emisije "The voice" u Hrvatskoj. Da li ste se prepali poziva? Ispustili ste i pobednika šoua.

- Veoma je to nezahvalan zadatak. Moraš nekom srušiti snove i poslati ga kući. Mene te stvari pogađaju. Ne žalim što sam ispustio priliku da Martin Kosovec, pobednik takmičenja, ostane u mom timu. On bi napravio karijeru i bez toga. Želeo sam da i drugi ljudi isplivaju.

Imate li dobar savet za ljude koji žele da se bave muzikom?

- Teško je dati savet. Morate ulagati u svoju muziku i pevanje. Nije dovoljno snimiti jednu pesmu. Morate deset puta pasti da biste možda uspeli. Kad ljudi pogreše, često odustaju. Nema nekog pravila.

foto: Profimedia

Mora li muzičar imati harizmu?

- Nekom je Leni Kravic kao meni super, a drugom teška ljiga.

U rok mnogi uđu zbog devojaka. Da li ste zbog toga napravili bend?

- Ne. Lepo je videti ženska lica u publici. Muziku ne možeš raditi zbog zgodnih cura. Znam ljude koji su počeli svirati bas da bi došli do ženskih. Ti ljudi nemaju nikakvu muzičku vrednost. Takve ne smatram kolegama.

foto: Damir Dervišagić

O Vajtsnejku Spremali smo posebno iznenađenje za Beograd Šta se dešava s Vajtsnejkom? Čekali smo taj vaš nastup na Tašu. - Za Beograd smo imali nešto posebno. Bila je ideja da Glen Hjuz (gost na tom koncertu, prim. aut.), Dejvid Kaverdejl i ja pevamo zajedno pesmu "Burn". Otkazan je koncert. Nema govora o novoj turneji.