Nagradu posvećujem doktorki Nadi Basari: Svetozar Cvetković u Nišu o porodici, prvom filmu i trenucima kad je gledao u oči smrti

Festival glumačkih ostvarenja 59. Filmski susreti počeo je u subotu uveče u Nišu dodelom nagrade "Pavle Vuisić" glumcu Svetozaru Cvetkoviću i posthumno Žarku Lauševiću (1960-2023).

Na Letnjoj pozornici Niške tvrđave priznanje za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu Cvetkoviću je predao predsednik Udruženja filmskih glumaca Rastko Janković.

- Voleo bih da sam danas u mogućnosti danas s Lauševićem podelim ovakvu jednu čast i znamenje koje je najviše u životu. Nagradu posvećujem doktorki Nadi Basari, koja je uticala na to da sam i danas živ. Veliku zahvalnost dugujem svima koji su pre mene bili ovde, a najviše sam zahvalan svojoj deci, koja su imala strpljenja i ljubav za likove koje sam donosio kući - naveo je Cvetković.

Nagradu "Pavle Vuisić", koja je posthumno pripala Žarku Lauševiću, primila je njegova supruga Anita Laušević od glumca Petra Benčine.

Cvetković je u poslednjoj deceniji najčešći gost Filmskih susreta u Nišu. Dolazi i kada nema filma, dolazi i kada ima sporednu ulogu u nekom diplomskom filmu. Za razliku od pojedinaca, on zaista poštuje ne samo festival već i publiku koja ga obožava. On je i, čini se mnogima, pravi simbol onoga što bi glumac trebalo da predstavlja kod nas, prava slika uljudnog gospodina koji ne izlazi pred publiku "u gaćama ili papučama" ili krmeljivih očiju pred novinare.

- Ne znam koliko imam uloga. Prestao sam da brojim. Do negde je moja majka brojala, a onda se ta brojka nekako pomešala. Prema nekim, da tako kažem, američkim izvorima, postoji neka 133 projekta čiji sam bio deo. Eto, i ja sam počeo da verujem u tu brojku - počinje priču proslavljeni glumac.

Predsednica žirija ovogodišnjeg festivala u Nišu Danica Maksimović je na prijemu rekla, odnosno podsetila, da je prvi put sa Cvetkovićem bila na festivalu daleke 1981. godine, i to s filmom "Hajduk".

- Da, da, moram da zahvalim Danici što je podsetila na tu godinu kada smo se nas dvoje ovde prvi put pojavili. Mada je zaboravila da kaže da je to bila moja i njena prva erotska scena u životu koju je publika mogla da vidi. Od tada do danas su se neke stvari promenile, kao na primer hotel u kom smo smešteni, ali festival i Danica Maksimović su ostali isti. Ovaj festival je jedina konstanta da trajemo. Kroz sve ovo vreme koje smo prolazili ovaj festival je imao tu konstantu - priča Cvetković.

On se setio vremena kada je iza platna upoznao Pavla Vuisića.

- Ova nagrada ima neki nostalgični prizvuk za mene s obzirom na to da je jedan od prvih ljudi koje sam upoznao sa ove strane kamere bio upravo Pavle Vuisić. On je bio jedna neverovatna prilika od čoveka za koga niste mogli da kažete da mu je potrebna bilo kakva škola. On je svojim habitusom, dušom, srcem i pogledom uspevao da kupi svog partnera da bude što bolji. To je kupovalo i publiku - ispričao je Cvetković o glumačkoj veličini čije je ime ponelo dobijenu nagradu.

Poznati glumac na festivalu učestvuje s filmom "Ruski konzul", gde je glumio s Lauševićem, koji je takođe posthumno dobio nagradu "Pavle Vuisić".

- Ovo jeste jedno emotivno veče. To je jedna stvar koja je lična, intimna i koja prolazi kroz jedno dugogodišnje prijateljstvo i u dobru i u zlu. Bio bih mnogo sretniji da nagradu primam zajedno s njim, ali život i sudbina su okrenuli ćurak kroz njegov život, koji je bio strašno turbulentan i izazovan. On je uspeo da odbrani svoj integritet preko onoga što on najbolje zna, odnosno preko veština kojima barata, bilo da je u pitanju glumački zanat, njegov talenat za spisateljski rad ili slikarstvo, o čemu ljudi malo znaju, a koji je na vrhunskom nivou - ispričao je Cvetković o svom preminulom kolegi.

Za mlade glumce je dobro da snimaju

On kaže da je dobro što se snima veliki broj serija.

- Dobro je za mlade glumce da snimaju. E sada, pitanje je da li te uloge njima odgovaraju i da li su spremni za neku ulogu. Ali postojala je neka praznina pre toga. Toliko ima škola, fakulteta, ali kada to završe, nisu znali šta će s tim. Snimanje ovih serija im daje priliku da se vidi šta su naučili.

Cvetković se setio nekih ranijih vremena.

- Nekada je bila velika zemlja i svi glumci iz te cele zemlje su dolazili u Niš. Te nagrade su tada bile izuzetno prestižne. I bez obzira na to što je došlo do raspada zemlje, što je došlo do tekstonskih poremećaja u našim životima, festival je uspeo da se održi i danas bude odličan pokazatelj srpskog filma s tako jakom tradicijom i jakim glumačkim imenima. Na drugoj strani, ova publika je inače verna i posebna. Zato sam od 1981. uvek dolazio i mnogo mi znači jer sam ovde dobio prvu nagradu. To je bila debitantska uloga u "Hajduku" - kaže Cvetković.