Koncerti “Bijelog dugmeta” povodom 50 godina postojanja benda: Grašo gledao “Dugmiće” u Puli

U ambijentu Cave Romane u Vinkuranu kraj Pule bio je pravi spektakl, koji će ostati upamćen kao jedan od impresivnijih događaja ove koncertne sezone. Nastup je bio deo turneje “Doživeti stotu”, a prvi u Hrvatskoj, kojom kultni bend obeležava pet decenija postojanja na sceni. Koncertu su prisustvovali mnogi popularni pop i rok muzičari medju kojima je bio Petar Grašo, članovi “Atomskog skloništa” i drugi.

Koncert je već s prvim taktovima muzičke pozadine i projekcijama iz prošlosti benda na velikom platnu pokazao da će to biti veče ispunjeno nostalgijom i pozitivnom energijom za svu publiku, koja je bila sastavljena od nekoliko generacija obožavatelja. Udarnu postavu Bijelog dugmeta činili su Goran Bregović na gitari, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa kao vokali, Điđi Jankelić na bubnjevima, Zoran Redžić na basu, te Ogi Radivojević na klavijaturama. S obzirom na to kako klavijaturisti Vlado Pravdić i Lazar Ristovski više nisu među živima, na klavijaturama je nastupio dugogodišnji Bregovićev saradnik i multiinstrumentalista Ogi Radivojević. Bend je svirao najveće hitove, od pesama sa ranih albuma do onih s kraja osamdesetih.

Koncet Bijelog dugmeta u Puli foto: MARKO HAJDAROVIĆ

Publika je s oduševljenjem pevala zajedno s bendom, stvarajući gotovo mističnu atmosferu u kojoj su se stapale prošlost i sadašnjost. Među najistaknutijim trenucima večeri bilo je izviodjenje pesama “Đurđevdan”, “Lipe cvatu”, “Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac” te “Ružica si bila, sada više nisi”, koje su izazvale posebne emocije kod publike. S obzirom na akustiku lokacije, svaka nota i svaki stih odzvanjali su snažno i jasno, omogućujući prisutnima da u potpunosti uživaju u spektaklu. Bregović je kao uvek bio dominantan na gitari, dok su Islamović i Tifa svojim snažnim vokalima donosili energiju koja je odzvanjala kamenim zidovima Cave Romane. Ovaj trio je, uz podršku izvrsnog pratećeg benda, još jednom dokazao zašto su i nakon gotovo 50 godina prisutnosti na sceni i dalje relevantni i voljeni. Jedan od najdirljivijih aspekata večeri bila je interakcija benda s publikom. Publika, koja je došla iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz susednih zemalja, pokazala je neverojatnu ljubav prema bendu, što je dodatno pojačalo emocije te večeri.

Koncert Bijelog dugmeta foto: MARKO HAJDAROVIĆ

Produkcija koncerta bila je na izuzetno visokom nivou. Rasveta, koja je bila strateški postavljena oko celog prostora, dodala je dodatnu dimenziju celokupnom iskustvu, dok je zvuk bio besprekoran. Svaki instrument, svaki vokal i svaki detalj bili su savršeno uravnoteženi, što je omogućilo da se koncert doživi u punom sjaju. Koncert Bijelog dugmeta u Cave Romane bio je mnogo više od običnog nastupa – bio je to događaj koji je spojio muziku, istoriju popularne kulture na ovim prostorima i emocije na način koji retko ko može postići. Posle koncerata za pamćenje u Srbiji, BIH i Republici Srpskoj “Bijelo dugme” kreće na turneju po Hrvatskoj I Zapadnoj Evropi. Ovaj koncert pokazao je zašto Bijelo dugme i dalje ima kultni status na ovim prostorima, i zašto njihove pesme i dalje odjekuju u srcima obožavatelja svih generacija. Oni koji su te večeri bili prisutni, svedočili su nečemu jedinstvenom, događaju koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Bijelo dugme je, bez sumnje, još jednom dokazalo da je bend za sva vremena, i da su njihove jesme večne – one koje će se pevati i kad prođe stota godina.

