Film "Volja sinovljeva" stiže posle 12 godina: Reditelj Nemanja Ćeranić otkrio kad ćemo gledati seriju o Džeju Ramadanovskom

Sjajne vesti za publiku doneo je ovih dana reditelj Nemanja Ćeranić na Filmskim susretima u Nišu, a to je da će se od jeseni emitovati 12 epizoda televizijske serije "Nedelja" o poznatom pevaču Džeju Ramadanovskom. Pored toga, Ćeranić najavljuje i da će se njegov film " Volja sinovljeva" naći u bioskopima do Nove godine!

- Serija "Nedelja" bi trebalo da krene od oktobra-novembra ove godine. Biće 12 epizoda. Prvo je razvijan film, a onda smo dobili finansiranje od Telekoma Srbija za 12 epizoda priče o Džeju. Sve što je publika videla u filmu biće samo produženo, detaljnije će biti opisani događaji. Recimo, mali Alen Selimi, koji je igrao Džeja u detinjstvu, ima nekih petnaestak minuta u filmu, a u seriji će publika moći da ga gleda u prve tri epizode. To je super. Onda od četvrte junak poraste i Husa preuzima do 12. epizode. Imamo neke, kako bih rekao, rukavce u seriji koji su zanimljivi. U filmu se pojavljuje Džejova svadba na 30 sekundi dok će u seriji biti cela epizoda tog veselja. Ne bih da otkrivam nešto, ali ima jako zanimljivih scena. Tu se opisuju svi problemi koji su pojavili na svadbi i kako su ih ovi likovi rešavali. To je živa istina - komentariše Ćeranić, čiji je film emitovan prve večeri 59. Filmskih susreta u Nišu i koji je dobio bučne aplauze od preko 3.000 ljudi na Letnjoj pozornici.

"Volja sinovljeva" je prvi takozvani postapokaliptični film u Srbiji scenariste Strahinje Madžarevića i već izaziva mnogo pažnje jer je rađen u dosad neviđenom žanru.

- "Volja sinovljeva" se pravi 12 godina. Znači, prvo slovo na papiru je napisano 2012. godine, ja sam bio treća godina fakulteta. To je jedan specifičan projekat, jedan žanrovski pravac koji nismo imali ovde kod nas. To znači vreme postapokalipse. Prati jednog čoveka koji pokušava da stigne do svoje sestre, koja je zarobljena. U toj apokaliptičnoj atmosferi sreće neke ljude. To je film o čoveku koji je izgubio sve, izgubio je porodicu i pokušava da napravi novu. To je priča o centralizaciji, priča o herojstvu i čojstvu. To je jedan visokoestetizovani film, ambiciozan film koji sam oduvek želeo da uradim. Nije ga bilo lako uraditi, baš sam se dosta namučio, ali mislim da će publika uživati jer će to biti nešto potpuno drugačije. Trebalo bi, prema nekim planovima, krajem godine da bude u bioskopima - pojašnjava ovaj mladi reditelj.

On je u susretu s novinarima pričao o "Nedelji" i svim izazovima koje je ekipa prebrodila.

- Kada sam dobio poziv da radim na filmu, dopalo mi se jer sam kao klinac devedesetih bio u dodiru s tim pesmama, a onda sam se na neki način vratio toj muzici kada je počeo taj projekat. Ono što je meni bilo interesantno jeste da čujem priče o Džejovom životu jer se svakako radi o biografskom filmu. I da vidimo s kakvim materijalom raspolažemo. I najviše nam je bilo interesantno da saznamo ko je bio Džej pre nego što je postao poznati pevač - priča nam Ćeranić i otkriva malo poznati detalj da Džej dugo sebe nije video kao pevača.

- Džej nikada nije ni znao da će biti pevač. To je interesantno i to su mi pričali neki ljudi. Čak i kada je radio tezge po kafanama, i pre nego što će snimiti svoju prvu pesmu, nije imao viziju da će biti slavan muzičar. On je mislio da će završiti kao šaner ili da će otići u inostranstvo. Kada se sve sagleda, on je imao neku sreću. Našao je snagu da ispliva iz te okoline, a opet, s druge strane, da nije bilo te okoline, ni pesme ne bi bile takve kakve je on ostavio. A pesme koje je ostavio su upravo onakve kakav je bio on pre nego što je postao pevač - pojašnjava ovaj reditelj serija "Grupa" i "Švindleri".

Dotakao se i stvari koje su mu bile inspirativne pre i posle seta.

- Najinspirativnije za mene je bilo ko su bili Džejovi prijatelji, kako je odrastao, kakav je njegov razvojni put od jednog marginalca s Dorćola do poznate ličnosti... Kada su me pozvali, pored Džejove priče, bila mi je zanimljiva priča o Isi Leru Džambi, o kome sam znao dosta toga što iz novinskih članaka, što iz nekih priča beogradskog andergraunda. Kada smo razgovarali s tom dorćolskom ekipom, shvatio sam da je to bila jedna mreža ljudi oko njega. Prvo što mi jer palo na pamet jeste kako ćemo da postavimo film i kako ja vidim sebe u obradi njegovog života do prvog koncerta, na koji način da ispričamo istinitu priču. I uspeli smo da prezentujemo 85 odsto činjenica, mada smo neke stvari morali dramski da zategnemo- objašnjava on.

Rizik se isplatio

Glavni glumac je dugo tražen.

U izboru Huseina Alijevića je bilo rizika, ali kako kaže, i te kako se isplatilo. Glavni glumac je dugo tražen.

- To je svakako bio najveći problem. Kastovali smo sve glumce, ali nismo našli ko će da igra Džeja Ramadanovskog. To je bio moj najveći strah. Međutim, pošto je kasting trajao četiri-pet meseci, u jednom trenutku se jedan čovek, koji je naturščik, pojavljuje se u dve scene, a to je Tefa (igra Alena), setio Huseina Alijevića Huse i onda smo seli da popričamo s njim. Prošao je prvi i drugi krug kastinga, onda smo ga uparivali s glumcima i videlo se da je to - to. On je bio pravi izbor - zaključuje tridesečetvorogodišnji reditelj.

