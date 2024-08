"Svi likovi u filmu su stvarni" Aleksa Balašević je "Megdan" na poseban način posvetio svom ocu, ali ovim ljudima

Jedan od naših najpoznatijih šansonjera Đorđe Balašević bio bi na svoju ćerku i sina, Jovanu i Aleksu, koji su pozdravljeni ovacijama publike na Filmskim susretima sa ekipom filma "Megdan: između vode i vatre". Prvi put ovu sportsku dramu u Srbiji imala je prilike da vidi publika u Nišu. Producent i scenarista ovog ostvarenja Aleksa Balašević na konferenciji je otkrio da je ovu priču posvetio Đorđu Balaševiću.

Govorio je: "Nemoj slučajno"

- Nezvanično jesam posvetio film ocu Đorđu, a zvanično nisam jer uvek kada je dolazio na moj turnire "Megdan", govorio mi je: "Nemoj slučajno da si meni posvetio film" (osmeh). Govorio je: "Znaš, ja se na momente saosećam sa ovim dečacima koji se ovde bore." Gledao je mečeve iz bekstejdža i bio je fanatik za svaki sport, od litvanskog hokeja na travi, do bejzbola na Malaviju i još mnogo toga. Govorio je da je na svaki sport gledao jednako. I to je istina. Svaki sport je jednako opasan, a on je na MMA gledao kao malo brutalniji sport jer se pojavio devedesetih i nije bio u njegovo bajno vreme, kada su se ljudi gađali salvetama (osmeh). Nakon svega toga, kada se govorilo o filmu, on je govorio da film treba da se posveti tim borcima i svim tim klincima koji gube svoje zdravlje u ringu. I mnogo je boraca izgubilo oko, uvo, neki čak i život. I pričao je da film njima treba da se posveti, ali i "ako ti hoćeš, ti ga nekako sa strane, blanko meni posveti", tako da je cela ta posveta prošla uz njegov blagoslov - naveo je Aleksa Balašević.

Publika u Nišu voli glumce i kada su na scenu izašli da pozdrave festivalsku publiku Viktor Savić, Aleksandar Radojičić, Jovana Balašević i drugi, usledio je frenetičan aplauz i ovacije. Kao poslasticu, publika je imala čast i da aplaudira velikom Petru Božoviću.

- Zaista mi je drago što naš "Megdan" ima srpsku premijeru baš u Nišu, jednom festivalu koji traje toliko godina i s velikom tradicijom. Došli smo na tu ideju da snimimo film 2021. godine, možda i ranije. Moram da kažem da je bilo gde u svetu teško snimiti prvi film. Morali smo da potražimo podršku u drugim državama i onda smo u Moldaviji našli jakog koproducenta Sergeja Paskarova, bez koga snimiti ovaj film ne bi bilo nemoguće. Kada se pridružila Bugarska, tu smo već videli da ulazimo ozbiljno u projekat. Nepuna dva meseca nakon smrti mog oca pozvao sam Viktora Savića, pre svega kao prijatelja. Još 2001. ili 2002. godine snimali smo "Fore i fazone". Onda smo pričali o toj ideji za film koji je pre svega o sportu. Ljudi MMA borbe nazivaju tučom, što je po meni netačno. Onda krajem marta 2023. godine počinjemo snimanje. Dosta je bilo naporno, snimali smo tri meseca u Moldaviji, Srbiji i Sloveniji - ispričao je Aleksa, producent, ali i scenarista ovog dela.

On kaže da je i u sportu i u životu borba za opstanak sve brutalnija.

- Ovaj film je svakako posvećen gladijatorima, ali kada to kažem, mislim na opšti smisao te reči. Gladijatore u vaterpolu, teniskom terenu, bankarstvu, uopšte u svim drugim oblastima života. Viktor (Savić) stvarno je ostavio deo tela na ringu snimajući scene. Nijedna scena nije ubrzavana, nema veštačkih efekata što se tiče borbi. Oni koji su snimali s Viktorom su se stvarno tukli jer su to borci i u stvarnom životu. Drago mi je što je srpska premijera u Niškoj tvrđavi, koja podseća na gladijatorske arene.

Viktor glumac večeri

Nišku publiku, ali i novinare pozdravili i producent-glumac Miljan Davidović, Petar Božović, Đorđe Marković i glumac iz Makedonije Blagoj Veselinov, inače dobitnik glumačke nagrade na festivalu u Berlinu. Iza ove filmske priče stoje producentske kuće Megdan film, Pascaru Production, Telekom Srbija i Slice, dok autorsku ekipu čine reditelj Todor Čapkanov, autor scenarija je Aleksa Balašević, a koscenaristi Jelena Balašević i Gvozden Đurić, dok je za muziku bio zadužen Dirk Brose.

Viktor Savić osvojio je nagradu za glumca treće večeri na Filmskim susretima u Nišu. Posle Niša, svečana premijera filma "Megdan" biće 24. septembra u Sava centru, a dva dana nakon toga kreće u bioskope širom zemlje i regiona. Distribucija filma je poverena "Art visti".

Svi likovi u filmu su stvarni

- Zanimljivo je da su sve likovi u filmu zaista postojali ili postoje. Ti ljudi su poslužili kao inspiracija za likove. Svakako nismo mogli njihova puna imena da koristimo jer bismo završili na sudu, ali važno je da su ti karakteri realni. Neka poenta filma je baš taj balkanski san, a taj san ume nekad da bude i primoravanje da učinite nešto, da preživite neki košmar - rekao je Aleksa Balašević pred novinarima.

