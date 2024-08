Jubilarno 25. izdanje internacionalnog JazzFesta u Kragujevcu: Jubilej u znaku nastupa Bisere Veletanlić uz Vasil Hadžimanov bend

Na završnoj večeri jubilarnog 25. izdanja internacionalnog JazzFesta u Kragujevcu, u četvrtak 5. septembra u prostoru Zastavine Bašte nastupiće Bisera Veletanlić uz Vasil Hadžimanov bend (od 20.00), “She’Koyokh” klezmer orkestar iz Londona (od 21.00) i “Friedrich” džez kvartet iz Austrije (od 22.30).

Malo ko od jugoslovenskih pevača poseduje raskošne vokalne mogućnosti kao što ih ima Bisera Veletanlić. Ova popularna umetnica skoro šest decenija je u samom vrhu naše muzičke scene. Njen muzički stil mnogi opisuju kao mešavinu šansona, domaćih šlagera i džeza. Dobitnica je nagrade za životno delo koju joj je dodelilo Udruženje džez muzičara Srbije 2022. U svojoj bogatoj muzičkoj karijeri snimila je veliki broj nezaboravnih pesama, koje su obeležile čitav jedan period u jugoslovenskoj muzici. Godine 1960. prvi put je nastupila javno u emisiji "Mikrofon je vaš".

Na zagrebačkoj televiziji debitovala je 1963. godine, u duetu sa sestrom Senkom Veletanlić. Usledili su festivali “Opatija”, “Vaš šlager sezone”, “Beogradsko proleće”, “Zagrebfest”, “Split”, “MESAM”... Bisera je osvajala prve, najviše nagrada za interpretaciju od strane stručnih žirija. Pesme kao to su: “Zlatni dan”, “Milo moje”, “Neke važne stvari”, “Ne plači“,”Nikad više”, “Ne traži”, “To je ljubav”, “Što još nikom nismo dali“, “Ručak za dvoje“, “Da si merak”, “Ti si čovek moj”, “Bay, bay“, “Budi dobar i misli na mene”... su odavno svrstane u evergrin. Često voli da kaže da kada je van scene, tišina joj je najlepša muzika. Otkriva i da pesma “Zlatni dan” apsolutno budi uvek najveću emociju kod nje. Najuspešniju saradnju ostvarila je sa Kornelijem Kovačem, a snimala je i sa Arsenom Dedićem i Goranom Bregovićem.

U četvrtak uveče, 5. septembra u Zastavinoj bašti u Kragujevcu, Bisera će nastupiti uz bend Vasila Hadžimanova i još jednom će potvrditi zbog čega je jedna od najznačajnijih imena domaće džez scene i zvezda domaćih festivala nekadašnje Jugoslavije.

Već u 21.00 h, publika će imati priliku da uživa u nastupu “She’Koyokh”, sedmočlanom bendu iz Londona koji svira klezmer i tradicionalnu muziku sa Balkana. Hvaljeni su kao “jedni od najboljih i najzabavnijih britanskih eksponenta globalne muzike“ (The Guardian). Članovi benda “She’Koyokh” su više od dve decenije upijali bogatu narodnu muzičku tradiciju jevrejske istočne Evrope, Turske i Balkana. U “FROOTS magazine” su ove dobre muzičare etiketirali da su “divlji vrtlog klarineta, violine, džez gitare, harmonike i udaraljki koje izazivaju ples, plus slatki i strastveni glas Ćigdem Aslan”. Veče za pamćenje se završava nastupom “Friedrich” džez kvarteta iz Austrije. Publika će imati priliku da uživa u zvucima džeza, preko progresivnog roka i bluza do fanki bas linije i nesvakidašnjih hip-hop ritmova.

Internacionalni muzički festival Novi koncept & Internacionalni JazzFest Kragujevac čiji je organizator Art Kvart Kragujevac, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Grada Kragujevca, Big Fashion centra i Austrijskog kulturnog foruma Beograd, će u četvrtak u podne organizovati i prateći program u vidu besplatne radionice “Makami“ pevanja koju će voditi Ćigdem Aslan u Big fashion centru. Ulaznice za Festival možete nabaviti online putem www.tickets.rs ili na prodajnim mestima servisa Tickets, a cena ulaznice je 2 000 dinara.