"Težak period koji je iza mene podnela sam okružena muzikom i sjajnim ljudima" Lena Kovačević o porodici, vaspitanju dece i lepoti

Pevačica i kompozitorka Lena Kovačević je bez sumnje dama koja zauzima posebno mesto na našoj muzičkoj sceni. Poznata je po izuzetnim interpretacijama džeza, ali piše i stvara svoju pop muziku. U proteklim mesecima objavila je nekoliko autorskih kompozicija, ali i sjajnu obradu filmskog hita "Ederlezi". Tradicionalna romska pesma s Balkana peva se na proslavama Đurđevdana, a čuveni bend Bijelo dugme objavio je svoju verziju 1988. godine u filmu Emira Kusturice "Dom za vešanje", zbog čega je postala popularna širom sveta.

Saradnja s Goranom Bregovićem foto: Promo

Lena je trenutno na kratkom odmoru s porodicom, a za Stil govori o svojoj umetnosti i malim tajnama svake žene...

Jedini ste izvođač iz Srbije čiji glas se čuo tokom Olimpijskih igara u Parizu. Kako je došlo do toga?

- Evo, iskreno ću vam ispričati, prišao mi je poznanik nakon toga i pitao me: "Je li, koji menadžer ti je ovo uspeo da sredi?" Kažem: Samo onaj jedini iznad nas, kao i mnogo stvari u mom dosadašnjem poslu i životu uopšte, zahvaljujem Bogu, to su stvari koje niko drugi ne može da organizuje, mnogo me je iznenadilo i obradovalo. Hvala organizatorima Olimpijskih igara, koji su odabrali pesmu na srpskom i pustili je našim vaterpolistima i svim sportistima - učinili su nas ponosnim. Čestitam vaterpolistima na trećoj zaredom osvojenoj zlatnoj medalji. Bez njih ne bi bilo ni mene u Parizu.

Lena je jedini izvođač iz Srbije čiji glas se čuo tokom Olimpijskih igara foto: Irina Duplevskaja

Radite punom parom od početka godine. Nedavno ste obradili pesmu "Ederlezi". Kako ste uopšte došli na tu ideju?

- Filmska muzika je oduvek moja velika ljubav. Sa simfonijskim orkestrom Josef and Friends nastupam u Nemačkoj godinama upravo s programom filmske muzike i poželela sam da neku od tih melodija sačuvam za sebe. Darko Dimitrov je uradio sjajan aranžman i ne treba da pričam unapred, ali radujem se onim što nas čeka vezano za ovu obradu. Hvala Goranu Bregoviću na dozvoli i vetru u leđa, zaista me je ganuo s koliko lakoće smo sve uradili.

Spremate li opet album obrada kao što je bio Bajaga?

- Obrade su moja ogromna strast i moguće je da ću uključiti još koju, ali trenutno sedim i pišem novu muziku uz još nekoliko divnih autora i toliko se radujem onome što spremamo.

Bili su komšije foto: Aleksa Stanković

Iza vas je Pesma za Evroviziju i pesma "Zovi me Lena", a numeru ste posvetila nedavno preminuloj mami Nadi. Da li ste zadovoljni?

- Prezadovoljna. Zahvaljujući tome jedan težak period podnela sam okružena muzikom i sjajnim ljudima. Rad je uvek lekovit. Zatim sam se zahvaljujući tome našla na nemačkim i italijanskim portalima. U nekoliko navrata su pisali o mojoj muzici. To je sjajna platforma da vas više ljudi upozna. Povezala sam se i s regionom dublje. Imam samo reči hvale za sve.

Kako vam se dopada muzika koja je danas u trendu?

- Ima super muzike i dobrih tekstova, naravno, ima i užasnih, ali opet svako vreme je imalo dobre i loše strane, samo da čovek ume da napravi razliku i da razume šta je kvalitet. Mnogo zavisi od toga šta se sluša u kući. Ako vam je neko puštao dobru muziku, uvek joj se vraćate.

Šta je ono najlepše što pamtite iz svoje kuće i iz svog detinjstva?

- Dane i trenutke s porodicom. Utiske s putovanja. Prve akorde...

Porodica je na prvom mestu foto: Irina Duplevskaja

Mama ste dva dečaka, Teodora i Vuka. Koliko je teško u današnje vreme vaspitavati decu?

- Problem je kreiranje zavisnosti od tehnologije, to svi znamo, stalno ograničavanje i pravljenje nekog reda i discipline. Ovaj vek je u tom smislu drugačiji od vremena kad smo mi podizani, ali opet ne volim da držim lekcije iz roditeljstva i da pričam o podizanju dece jer svaki roditelj zna šta to znači i kakva je odgovornost na nama. Uživam s njima i trudim se da budem prisutna u svakom smislu.

Jednom prilikom ste izjavili da ste nepopravljivi pozitivac... Gde punite baterije?

- Molitva i sport su mi ogromna inspiracija. Punim baterije u vremenu koje provodim s porodicom i prijateljima, u malim stvarima, u svakodnevnim sitnicama, one su mi sve važnije i krupnije. Male stvari koje volim me raduju.

Važite za jednu od najlepših žena na našoj sceni. Koliko pažnje pridajete nezi?

- Imam neke rituale koji su mi odavno postali rutina, od fizičke aktivnosti do kozmetike i nege kod kuće, pa ipak nisam opsednuta time i veoma brzo se spremam i sređujem.

Vodi računa o svom zdravlju foto: Irina Duplevskaja

Kako izgleda vaša dnevna bjuti rutina i šta obavezno sadrži vaš neseser?

- Volim dobre hidrirajuće serume, visoke faktore za zaštitu u tonerima, crveni karmin, maskaru, korektore za podočnjake, ali se sada generalno minimalno šminkam.

Da li vam je lepota u životu pomagala ili odmagala?

- Lepota nosi gomilu predrasuda okoline, ali ako imate snažan unutrašnji svet, bogat svet, i ta lepota ne čini centar vaše ličnosti, to je onda jako, jako dobro. Zapravo, to je spasonosno.

