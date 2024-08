Paulini Manov nagrada od publike u Nišu: Žarko Laušević je zaslužan zašto sam dobila ulogu u "Ruskom konzulu"

Glumica Paulina Manov nagrađena je od publike na 59. Filmskim susretima u Nišu za glumicu pete večeri festivala za ulogu u filmu "Ruski konzul". Paulina je ponovo igrala suprugu Žarku Lauševiću.

Paulina i Žarko foto: Vision Team

- Žarko je bio zaista izuzetna ličnost, čovek koji je bio pre svega izuzetno pažljiv. Radila sam s njim u poslednjih godinu dana njegovog života tri projekta i on je zaslužan zašto sam ja u ovom filmu. Šta reći o Žarku? Jedna izuzetna ličnost, izuzetno pažljiv čovek, u ljubavi, za život, za ljude oko sebe, izuzetno vredan čovek, posvećen svom poslu, neko za koga nisam mogla nikada u životu da pomislim da bih mogla da se nađem u kadru sa njim. I to mi je bilo zadovoljstvo i velika čast, jer je on ne samo kao glumac već kao čovek bio izuzetna ličnost - nadaren velikim talentima, ne samo glumačkim već i spisateljskim i slikarskim - rekla je Paulina Manov posle projekcije filma na Letnjoj pozornici u Nišu.

