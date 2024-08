Pozorišni program "Nedelje ponosa 2024": Svetska premijera predstave "Boys Just Want To Have Fun" koja će se izvoditi 6 sati

Drugog septembra u prostoru Endžio HAB-a (Dobračina 4) publika će moći da vidi novu predstavu pod nazivom „Boys Just Want To Have Fun“ nastalu u koprodukciji švedske kompanije IL DANCE i Hartefakta. Premijera ove predstave realizuje se u okviru pozorišnog programa Nedelje ponosa 2024, koji Hartefakt organizuje već šestu godinu.

Autor i koerograf Izrael Aloni u svom radu preispituje rod i seksualnost na direktan i indirektan način, baveći se još od 2014. godine ovim temama kroz nebinarne i ženske perspektive. Predstava „Boys Just Want To Have Fun“ suočava se sa izazovom dekonstrukcije „muškosti“ i tabua oko muške senzualnosti i taktilnosti u mejnstrim zapadnoj kulturi. „Boys Just Want To Have Fun“ je zamišljen kao šestočasovani multidisciplinarni plesni performans, koji je za publiku otvoren u periodu od 16 do 22 časa 2. i 3. septembra, a publika može da dođe i napusti prostor galerije onda kada to želi, kao i da izabere sopstvenu putanju praćenja perfromansa u prostoru Endžio HABa. U njemu učestvuje grupa izvođača: Arūnas Mozūraitis, Victor Persson, Elias Kraft, Elias Khanamidi, Tomer Giat i Atte Rimpelä. Nedelju ponosa su podržali Švedski Institut, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska Unija.

Pozorišni program ovogodišnje Nedelje ponosa, pored premijere ove predstave, čini i „Body Confessions“, plesni solo Aleksandera Zaina i Hartefaktova predstava „Pre nego što počnemo“ koje igramo u Hartefakt Kući.

„Body Confessions“ je intimna ispovest umetnika Aleksandera Zaina o odnosu prema sopstvenom telu, kao i mnogim drugim stvarima koje taj odnos nosi ili dotiče. Kroz tri segmenta koji čine predstavu prikazan je kontrast između odnosa prema telu kakav nam je društveno indikovan i odnosa prema telu koji je ličan i samo-spoznajući. Predstava se završava tako što telo postaje platno za sopstvenu intimnu ispovest, što je negde bio i razvojni put Aleksandra kao trans muškarca i njegovom odnosu prema i sa telom.

Ovu predstavu publika Nedelje ponosa moći će da pogleda 4. septembra u 20 časova u Hartefakt Kući (Bulevar despota Stefana 7).

Naredne večeri 5. septembra u 20 časova u Hartefak Kući igramo našu predstavu „Pre nego što počnemo“. U fokusu predstave je dilema autora da li umetnik ima pravo da govori o sistemskim, društvenim i individualnim oblicima diskriminacije i stigmatizacije marginalizovanih grupa u našem društvu, uprkos tome što sam ne pripada tim grupama. Kroz širi tematski okvir, vešto se prelama lična priča glavnog lika koja na dirljiv način prikazuje pitanje njegovog rodnog identiteta.

Predstava je autorski projekat reditelja Juga Đorđevića i dramaturškinje Tijane Grumić, a igraju Ema Muratović, Matija Stefanović i Aleksander Zain.

Za Hartefakt je organizovanje pozorišnog programa Nedelje ponosa izuzetno važno jer obezbeđuje siguran prostor u kom je moguće istaći različite aspekte borbe LGBTI+ zajednice na umetnički relevantan način i učiniti ih dostupnim i jasnijim široj javnosti.

Karte za predstave možete pronaći na sajtu Heartefact.org, a cena pojedinačne karte je 500 rsd dok komplet karata od 1000 dinara omogućava da pogledate sve tri predstave.