"Đinđić bi, da je ostao živ, napustio politiku" Autori serije "Sablja" o obećanju koje je dao svojoj ŽENI i glumačkoj podeli

Radio-televizija Srbije 2. novembra počinje emitovanje serije "Sablja", koja govori o ubistvu premijera Zorana Đinđića. Na nedavno završenom Sarajevo film festivalu, kao deo programa "Kafa sa", autorski i glumački deo ekipe otkrio je zašto je Draganu Mićanoviću poverena ova kompleksna uloga.

- Kao što je Đinđić bio atipičan Srbin, dakle nije pio i nije tukao ženu, tako je i Mićanović atipičan. Iako ne liči na Đinđića, to nam nije bilo bitno, kao ni to da li će da priča brže, poput Zorana, ili sporije. Nije to suština ove serije - otkrio je jedan od njenih kreatora i reditelja Vladimir Tagić.

Pored Mićanovića, u glavnim ulogama su Milica Gojković, koja tumači novinarku Danicu Mandić, Ljubomir Bandović i Feđa Štukan kao policajci koji rade na slučaju ubistva, i Lazar Tasić, koji tumači lik mladog kriminalca. Majku novinarke Danice igra Jasna Đuričić. U priči o ubistvu premijera i akciji "Sablja" neizostavni su i likovi Milorada Ulemeka Legije (tumači ga Sergej Trifunović), Mileta Lukovića Kuma (Miloš Timotijević), Dušana Spasojevića Duće (Bojan Navojec), braće Simović (Marko Gizdavić i Nenad Heraković), Sretka Kalinića (Dino Bajrović), Zvezdana Jovanovića (Bojan Krivokapić), Dejana Milenkovića Bagzija (Miloš Đurović), Ljubiše Buhe Čumeta (Ljubiša Miličić), Ljiljane Buhe (Anđelika Simić) i drugih.

Tagić je imao interesantan odgovor na pitanje kako bi Đinđić reagovao na političku situaciju u Srbiji danas.

- Mislim da bi Srbija, da je Đinđić živ, bila na istom mestu, zato što bi se on davno povukao iz politike. Da nije ubijen, on bi već verovatno 2005. izgubio izbore, pitanje je čak da li bi njegova stranka prešla cenzus. Saznali smo iza kulisa da je on svojoj supruzi Ružici stalno obećavao da će prestati da se bavi politikom. Verovatno bi otišao u Nemačku i bio profesor filozofije.

Reditelj i kreator Goran Stanković smatra da će njihova priča izazvati podele u društvu, iako bi voleo da serija ipak započne neki novi dijalog.

- Bilo bi fenomenalno da serija otvori vrata koja su dugo zatvorena. I dok ne bude emitovana u Srbiji, ne možemo da idemo dalje. Mi živimo u podeljenom društvu i takve reakcije na seriju i očekujemo - kazao je Stanković. Pre televizijske premijere autore očekuje odlazak na još nekoliko festivala, kao i premijera u Americi.

