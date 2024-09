Uloga Sabine u muškom filmu za mene je bombon: Jovana Balašević o bratu Aleksi i kako je doživela odlazak na MMA borbe VIDEO

Glumica Jovana Balašević nedavno je završila snimanje serije "Zbornica". Pre zasluženog kratkog odmora, prvi put u karijeri bila je gošća Filmskih susreta u Nišu, gde je prikazan novi film "Megdan: između vode i vatre" njenog brata Alekse Balaševića. Jovana u njemu igra Sabinu, kamatašicu koja prati MMA borce.

Jovana i Enis Bešlagić foto: Jelena Ćalasan

- Učestvovala sam u stvaranju lika koji je takav da je mogao da ga igra i muškarac, iskreno. Imati u Srbiji ulogu žene koja nije prebijena, silovana i nije niskog morala zaista je velika čast. Ovo je jedan minjon od uloge sa specifičnim karakterom. Moj lik je žena koja je dosta moćna - otkrila je Jovana i potom se osvrnula na to ima li ova rola neke veze s njom privatno.

02:20 Jovana Balašević o film Megdan

Moj karakter, nažalost, nije to, tako da je uloga za mene bila izazov. Dolazak kod Alekse na megdane, na turnire, za mene je bio dosta stresan. Za nekog ko je žensko, ko nije navikao na to, bile su stresne sve te borbe u kojima su se lomili vilice, rebra, ramena. A onda sam razgovarala s mnogima kako bih formirala ulogu, da bih shvatila sav taj adrenalin. Opet kažem, ulogu Sabine sam iznela i stvarno je to bombon uloga. Drago mi je što sam našla svoje mesto u pre svega jednom muškom filmu - rekla je Jovana Balašević.

Ekipa filma u Nišu foto: Promo

Iza ove filmske priče stoje producentske kuće Megdan Film, Pascaru Production, Telekom Srbija i Slice dok autorsku ekipu čine reditelj Todor Čapkanov, autor scenarija je Aleksa Balašević, a koscenaristi Jelena Balašević i Gvozden Đurić, dok je za muziku bio zadužen Dirk Brose.

Posle Niša, svečana premijera filma „ Megdan“ će biti 24. septembar u Sava centru, a dva dana nakon toga kreće u bioskope širom zemlje i regiona. Distribucija filma je poverena "Art visti".

Bonus video:

01:15 Aleksa Balašević na Sarajevo film festival