Andrija Milošević se bacio u publiku u Nišu: O ovoj sceni na festivalu svi govore - evo šta se desilo! (VIDEO)

Naši glumci Andrija Milošević i Viktor Savić su sigurna dva umetnika od kojih su obožavaoci najviše puta zatražili zajedničku sliku ili autogram na proteklim 59. Filmskim susretima u Nišu.

Jeste, njima je žestoka konkurencija bila Sloboda Mićalović, ali ova dvojica su u organizaciji manifestacije tako da su svaki dan tokom jedne nedelje bili naočigled mnogobrojnih Nišlija pa su su imali prednost nad koleginicom Bobom.

Mada zvanična statistika ne postoji, ali njih dvojica su ponaosob svako najmanje 100 puta dnevno zagrlili nekog fana i uslikali se s njim. Tako se dolazi do račiunice da su obojica, nema sumnje, za nedelju dana više od 1.500 puta zagrlili obožavaoca kako bi se slikali s njim.

02:18 Andrija Milošević skočio u publiku u Nišu

Totalni hit se zbio na zatvaranju Filmskih susreta kada je Andrija Milošević nakon proglašenja pobednika izašao na binu, a onda potpuno neočekivano sišao u publiku i slikao se sa oko dve stotine mladih kojin su bili odmah pored bine. Nastala je prava trka za umetničkim direktorom festivala Andrijom jer su mnogi i iz publike pohrlili da se slikaju s njim. On se u roku od pola sata slikao sa svima. Bio je "gola voda", košulja je mogla da se ocedi s njega. - Svi naši filmovi, predstave ne postoje bez vas, bez publike. Mi smo da kažemo neki lekari duše. To je nešto što treba i publici i nama glumcima. To je neka simbioza, da ne davim mnogo. Zadovoljan sam na koji smo način ovo uradili, moj pristup je bio srčan, ljudski, domaćinski. Nije bilo ovde izigravanja, bez lažnog sjaja, nego na onakav način, na kakav mi treba da pristupamo svemu ovome. Ovo što sam ovde video, ja ću da predočim celom esnafu, na koji način bi oni trebalo to da podrže za sada ne znam, ali mislim da ovaj festival mora da postane svetski. Imamo sjajnu, ma kakvi sjajnu, fantastičnu publiku, znači imamo sve - rekao je nakon "skoka" u publiku Milošević.

Gran pri Naisa je ove godine poneo glumac Nikola Rakočević, a na festivalu nije zabeležen ni jedan incident kao što je to bilo prošlih godina.

(Kurir.rs/M.J/M.S)