"Iz petog puta su me primili na glumu" Lazar Dragojević o seriji "Znam kako dišeš", svojim omiljenim filmovima i slavnog rođaku

Glumac Lazar Dragojević na nedavno završenom Sarajevo film festivalu osvojio je nagradu Zvezda u usponu za ulogu u dramskoj seriji "Znam kako dišeš", koju smo mogli da pratimo na platformi Maks i kanalu HBO. Iako je završio Muzičku i baletsku školu "Vasa Pavić" 2014. godine, ipak je birao glumu za profesiju. Diplomirao je na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu.

Svašta ume igra, peva i pleše foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uspon u karijeri i veću prepoznatljivost donela mu je glavna uloga u filmu o odrastanju "Take Me Somewhere Nice" (2019). Došao je ubrzo i angažman u Netfliksovoj seriji "Ferija: Najmračnije svetlo", a svoju prvu ulogu u Srbiji ovaj crnogorski Šon Pen, kako ga nazivaju, još čeka.

Voli vas Sarajevo, gde ste sada dobili i nagradu.

- Sarajevo je najlepše poglavlje u mom životu, grad kojem se uvek vraćam. SFF za mene je najlepši događaj u godini, period kada grad ne spava i kada umetnost vlada. Uzbuđen sam zbog nove nagrade.

Sarajevo je vaša druga kuća. Kako ste glumu upisali u ovog gradu, a ne na Cetinju ili u Beogradu?

- Podgorico, grade moj, Sarajevo, ljubavi moja. Iz petog puta sam tek primljen na glumu. Pokušavao sam u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, a nisam bio primljen. Došao sam u Sarajevo. Ima dobru akademiju i sjajne profesore. Nekako su se kockice poklopile. Nije to bio moj prvi izbor, ali jeste pravi.

Miljenik Sarajeva foto: Nemanja Nikolić

Mnogi veliki glumci nisu završili akademiju. Zašto vam je bila važna ta diploma?

- Bez akademije ne možete da se zaposlite u pozorištu. U mojoj generaciji to tek ide teško. Moji mama i tata su pozorišni glumci. Pozorište volim najviše na svetu.

Da li je ono vaš prvi izbor?

- Ne. Kamera i ja se volimo najviše na svetu. Na prvo mesto bih stavio film, a tek na drugo pozorište.

Sa Jasnom Đuričić foto: HBO

Serija "Znam kako dišeš" osvojila je srce publike. Kako ste dobili tu ulogu? - Na kastingu. Tražio se za taj lik neko od 15 do 25 godina, a ja sam imao tada već 26. Prijavio sam se na nagovor najboljeg druga Enesa Kozličića. Nisam lagao za godine. Tražili su samo da nemam bradu, a meni ne raste. Samo snimanje je najlepše iskustvo u dosadašnjoj karijeri.

Kakva je Jasna Đuričić kao partnerka?

- Najlepša na svetu. Od nje sam dobio najveći kompliment. Na kraju snimanja mi je rekla: "Lazare, kako je lepo i lako raditi s tobom."

Da li ćemo vas gledati i u nekoj našoj seriji?

- Dolazim u Beograd. Čekam samo poziv za neki kasting ili ulogu. Privatno sam često tu.

Voli ga kamera foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pominjali ste s kolegama film "Kad porastem, biću Kengur". Da li vam je on omiljeni?

- Moj omiljeni film je "Lepa sela, lepo gore" Srđana Dragojevića. On je moj prezimenjak i rođak. To je najlepši film svih vremena na našim prostorima. Naravno, na toj listi su i "Ničija zemlja" i "Kvo vadis, Aida".

Hoćemo li uskoro videti vašu novu predstavu "Mirandolina", koju ste radili s Tatjanom Mandić Rigonat? Kako je bilo raditi s njom?

- Rad s Tanjom je bio jedna velika igra. Ona je toliko jednostavna i neverovatna. Plan je da gostujemo u Beogradu u oktobru. Jedva čekam.

Bonus video:

01:15 Aleksa Balašević na Sarajevo film festival