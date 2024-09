Čistačica ukrala ulogu našoj čuvenoj glumici u kultnom filmu: Zablistala pa nestala "Nikada mi nije oprostila, do smrti me mučila"

Smilju Zdravković publika je zavolela kao Kevu u filmu "Majstori, majstori", a ona uopšte nije bila glumica i nije trebalo da igra.

Ideju da ulogu čistačice da Smilji, Goran Marković je dobio od Bogdana Diklića, otkrili su glumac i reditelj na proslavi četvrte decenije od objavljivanja ovog filma.

Ulogu čistačice Keve, u filmu "Majstori, Majstori" Gorana Markovića, igrala je Smilja Zdravković, čistačica Narodnog pozorišta. pic.twitter.com/MrGQWF4xUl — KONKRETNO (@1konkretno) February 16, 2021

- Ta žena je bila čistačica u Narodnom pozorištu. Kao i u filmu radila je sve, kuvanje, čišćenje. Ja sam bio u velikoj dilemi kome da dam tu ulogu da igra. Pozvao sam Rahelu Ferari, koja je bila velika glumica. Igrala je u filmu “Nacionalna klasa” i imala jednu vrlo dobru scenu. Razgovarao sam sa njom i onda shvatio da, ako ta interpretacija bude artificijelna, to neće biti dovoljno efektno.

Bolje da nađem nekog koga će ostali likovi tretirati kao stvar, kao pokućstvo - rekao je tada reditelj Goran Marković.

Onda je Bogdan Diklić predložio Smilju, čistačicu Narodnog pozorišta.

- Smilja se dobro snašla. A Rahela mi to nikada nije oprostila. Do smrti me je mučila. Nismo se mogli sresti, a da mi ne kaže – Gorane, ja bih Vam to bolje odigrala - rekao je Marković.

Film “Majstori, majstori” digitalno je restauriran i premijerno prikazan u septembru prošle godine na stadionu Tašmajdan povodom obeležavanja 40 godina od premijere.

