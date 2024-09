Rada Đuričin je do kraja života tugovala za njima: Glumica rodila sina za ponos, a o njenom suprugu je pričao ceo svet

Legendarna glumica Rada Đuričin preminula je danas u 91. godini, saopštilo je njeno matično Jugoslovensko dramsko pozorište.

Završila je dva fakulteta, književnost i glumačku akademiju. Na FDU je diplomirala u klasi sa Nikolom Simićem, Ružicom Sokić, Ljiljanom Marković i Batom Živojinovićem.

Rada Đuričin foto: Marina Lopičić

"Rođena sam i odrastala u lepoj varoši, u gradu Jovana Sterije Popovića, Paje Jovanovića, Vaska Pope. U svešteničkoj porodici, uz oca Pop-Marinka, tako su ga svi zvali, a tako se sad zove i jedna ulica u Vršcu, uz majku Milevu i sestru Nadu", izjavila je glumica ranije za medije.

"Često sam sestri bila „sluga” da ne oda moje nestašluke. Oblačila sam mamine haljine i tako odlazila u zabavište. U prvom razredu osnovne škole dobila sam ukor zbog hodanja po skamijama. Ispred kuće, na ulici, uvek je bilo dece. Majka nas je često častila palačinkama, krofnama ili parčićima hleba namazanim mašću i alevom paprikom. Glavna poslastica nam je bilo koljivo koje bi nam otac doneo sa nekog parastosa, ukoliko, usput, ne bi to dao nekoj drugoj deci".

Glumica je postala zahvaljujući pre svega zahvaljujući glumcu Pavlu Minčiću.

Rada Đuričin foto: Damir Dervišagić

"Studirala sam jugoslovensku književnost i srpski jezik. Želela sam da budem novinar. Prvi intervju napravila sam za „Studentski list” s glumcem Pavlom Minčićem koji mi je, šaleći se, rekao: „Pusti novinarstvo, ti si za glumicu”. Ubrzo posle toga pripremila sam se za prijemni na Pozorišnoj akademiji uz njegovu pomoć. I, primili su me u klasu profesora Josipa Kulundžića, sa Ružicom Sokić, Radmilom Andrić, Ljiljanom Marković, Batom Živojinovićem, Nikolom Simićem, Torijem Jankovićem i Acom Aleksovom. Nastavila sam i studije književnosti. Za svaki slučaj", rekla je Đuričićeva.

Kako ste upoznali Kapora?

On je bio na Likovnoj akademiji, a ja na Pozorišnoj, a obe su bile u Knez Mihailovoj, na neizbežnom mestu susretanja. Ali,onje to drugačije objasnio: „Naš prvi susret je bio na Likovnoj akademiji, kad sam ja, čekajući te, popio malo više ruma, pa kad si se, najzad, pojavila, mene su, upravo, iznosili i video sam te iz – žablje perspektive". U poslednjim trenucima Mominog života bila sam pored njegove postelje.

Rada Đuričin foto: Marina Lopičić

Drugarica me odvela na "žurku" kod mladog inženjera koji je odlazio na jednogodišnji obilazak nuklearnih elektrana po svetu. Godinu dana kasnije srela sam ga na ulici. Bilo je to uoči 1959. koju smo zajedno dočekali. I u martu smo se venčali! Naša ljubav trajala je 54 godine, sve do marta 2013. godine.

Nedostajao joj je suprug

"Nedostaje mi moj glavni životni oslonac, moj suprug Dragoslav. Ali, imam sina Radana i njegovu porodicu. Imam sestru Nadu, prijatelje i, što je vrlo važno, imamjoš isvoj posao. Nastavljam da živim i da dejstvujem.Najviše se ponosim svojim suprugom, najvažnijim čovekom u mom životu. Bio je izuzetna ličnost, velikog znanja i dela, i velike skromnosti."

Ko je bio njen suprug?

Rada Đuričin foto: Beta Miloš Miškov

Profesor Dragoslav Popović predvodio je grupu naučnika u Institutu za nuklearne nauke u Vinči koja je sprovodila tajni projekat u oktobru 1958. godine pri kojem bivaju izloženi smrtnonosnoj dozi zračenja nakon čega ih jugoslovenska tajna policija odvodi na lečenje u Kliniku "Kiri" u Parizu.

Nuklearna nesreća u Vinči desila se 15. oktobra 1958. godine u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, kada je došlo do curenja radioaktivnog materijala iz prvog nuklearnog reaktora u Jugoslaviji. Za Dragoslava tvrde da je znao da napravi atomsku bombu, ali nikad to nije uradio.

Za Kurir je jednom otkrila tajnu svoje dugovečnosti.

Kuriru je otkrila tajnu dugovečnosti foto: Nikola Anđić

"Osećam se jako staro, kao što vidite (smeh). Za dugovečnost i dobre gene mogu da zahvalim svom ocu, popu Marinku", rekla je velika umetnica.

(Kurir.rs)