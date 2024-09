Rada Đuričin bila je tiha patnja čuvenog kolege: Najveći zavodnik među glumcima želeo da se skrasi uz nju, a ona je otišla drugom

Legendarna dramska umetnica Rada Đuričin, preminula je danas u 91. godini u Beogradu. Iza sebe je ostavila bogatu karijeru, a o njenim ulogama će se tek pričati. Zanimljivo je da je bila tiha patnja Ljube Tadića.

On je voleo, a ona otišla drugom

Rada Đuričin foto: Miroslav Krstić

Godinama je bila u braku sa pionirom nuklearne fizike Dragoslavom Popovićem, sa kojim ima sina Radana, a jednom prilikom je za Kurir otkrila da li je stvarno bila tiha patnja čuvenog kolege Ljube Tadića.

- Nikad nisam bila u vezi s Ljubom. Međutim, kao studentkinja na akademiji, kad je on stasavao u velikog glumca, i ja sam kao i većina drugarica bila zaljubljena u ono što on radi i stvara.

Ljuba Tadić foto: Printscreen

Sećam se da sam se tada već bila udala, a on je izjavio: 'E, da sam se ja oženio s tobom, nikad se ne bih razveo.' Dolazila sam iz svešteničke porodice i, da sam se udala za njega, znao bi da ne bi nikad mogao da se razvede" - rekla je tada za Kurir Rada.

Ljubavni trougao

Inače, o ljubavnom životu Ljube Tadića se dugo polemisalo. Glumac, koji je važio za jednog od najvećih zavodinika je bio upleten u ljubavni trougao koji je tresao Jugoslaviju i ženio se čak 3 puta.

Ljuba i Đuza bili glavni akteri trougla foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Glumica Olgica Stanisavljević bila je verena za glumca Ljubomira Ljubu Tadića, a ipak je odlučila da se uda za Vlastimira Đuzu Stojiljkovića. Da su tada u Jugoslaviji postajali tabloidi, ova priča bi verovatno bila na naslovnoj strani.

- To je ljubav! Shvati nas, Ljubo - govorio je Ðuza svom prijatelju, pronela su se šuškanja po glumačkim kuloarima, a ljudi iza scene tvrdili su da je Ljuba sve to prihvatio sa mirom. Pričalo se i da je zaljubljeni par to govorio Tadiću dok je bio u bolnici.

(Kurir.rs/I.M.)