"Noćas si mi došla u snove": Vjera Mujović slomljena od bola nakon smrti koleginice Rade Đuričin "Volim te neizmerno"

Glumica Rada Đuričin preminula je danas u 91. godini u Beogradu. Vest o njenoj smrti obišla je region, a od nje se emotivnom proukom oprostila Vjera Mujović.

Njih dve su godinama sarađivale zajedno, kada se i rodilo veliko prijateljstvo.

- Radiceeeeeee, tako sam te zvala samo ja i ti si to volela. Noćas si mi došla u snove, da nas pripremiš za svoje nebeske pute. “Ipak me voliš”, kako si se ti šalila sa mnom, sad da ja poručim tebi. Znam da ćeš me odozgo gledati i kritikovati. Volim te neizmerno, Radiceeeee - napisala je glumica u svojoj objavi na Instagramu uz dva emotikona slomljenog srca.

Neverovatna karijera

Film Osma vrata doneo joj je Debitantsku nagradu na Filmskom festivalu u Puli 1959. godine, a Nagradu za epizodnu ulogu u filmu Parlog dobila je na Filmskim susretima u Nišu 1974. I to nije ni deo njenih priznanja.

Ukazom Predsednika Republike Srbije, 2018. godine, Rada Đuričin je dobila Zlatnu medalju za zasluge.

Rada Đuričin foto: Miroslav Krstić

Rada Đuričin je napisala i objavila dve knjige: Tajna crne ruke: dnevnik jedne glumice (1999) i Moje monodrame (2005). Prevela je dela O ja sam vrlo, vrlo srećna Daria Foa i Franka Rame i Isidora Martina Šermana. Bila je novinar-voditelj u Radio Beogradu.

