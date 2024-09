"Đoši sam krstio decu, a onda sam se sklonio od njega" Tika Špic filmskom bratu jednu stvar strašno zamerio "Nije želeo da..."

Glumac Predrag Smiljković, koga je publika zavolela kao Tiku Špica u kultnim serijama Siniše Pavića, danas proslavlja 55. rođendan. Ovom rođenom Vlasotinčaninu lična karta bila je rola u seriji "Porodično blago", a njegov filmski brat bio je Bogoljub Mitić, koji je tumačio lik Đoše.

O prijateljstvu sa Đošom

Predrag Smiljković proslavlja 55. rođendan foto: Printksin

O njihovim dogodovštinama se i danas govori, a Predrag je jednom govorio o svom odnosu sa kolegom i prijateljem, te otkrio zbog čega su se u jednom momentu strašno udaljili.

- Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu. Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade. Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo... - rekao je Smiljković.

Bili su kumovi, a onda su im odnosi zahldneli foto: Printscreen

Bogoljub Mitić je preminuo pre sedam godina, a tada je imao svega 49 godina.

- Pošto je imao tromb, lekari su ga upozoravali, ali on nije slušao ni njih. Mi smo se zbog toga jedno vreme i malo udaljili jer moje pravilo je da, kada se radi, alkohola nema. Nije želeo da se vrati na pravi put - dodao je glumac.

Kako su nastali Tika i Đoša?

Pred smrt je imao 160 kilograma foto: Printscreen

Govoreći o odlasku svog kuma i prijatelja Predrag je otkrio i kako su nastali kultni junaci.

TIka Špic i Đoša su nastali na osnovu njihovih dogodovština foto: Printscreen

- Ljut sam na njega što je rano otišao i tako nesmotreno. Meni lično kao kumu i saborcu užasno nedostaje. Setim se njega svaki dan. Nas dvojica smo odrasli zajedno i iz tog našeg druženja i priča nastali su Tika i Đoša, koji su bili inspiracija i Siniši Paviću. Nas dvojica mogli smo kao glumci mnogo više. To je tako kad vas stave u kalup i igrate jednu ulogu celog života - zaključuje glumac.

I posle "Porodičnog blaga" ostao je Tika Špic

Predraga i danas ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta.

Predrag Smiljković danas foto: Printscreen/Instagram

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je jednom prilikom kroz smeh Predrag Smiljković.

I danas se prepričavaju njegove anegdote sa Lanetom Gutovićem foto: Printscreen

Lik Tike Špica oživeo je i u seriji "Bela lađa", koja iznova oduševljava publiku, a njegove anegdote sa Lanetom Gutovićem se i dalje prepričavaju.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

02:23 Siniša Pavić sahranjen uz pesmu A sad adio