"Sa velikom tugom primio sam tužnu vest da si otišao dragi prijatelju i veliki pesniče": Emotivan Lečićev oproštaj od Bore Čorbe

Ceo region rano jutros potresla je vest da je preminuo veliki muzičar Borisav Đorđević poznat kao Bora Čorba. On se prethodnih dana u bolnici u Ljubljani borio sa jakom upalom pluća, ali je bitku izgubio.

Od čuvenog Bore oprostili su se brojni muzičari, glumci, političari i druge javne ličnosti kao i njegovi fanovi koje je imao širom sveta. Oglasio se i glumac Branislav Lečić koji nije mogao da sakrije bol zbog odlaska poznatog rokera: "Zauvek će mi ostati uspomena kada si me davnih godina, kada smo oboica bili mladi i buntovni, ispred Šumatovca pitao: Da li imam gitaru u stanu? A stanovao sam veoma blizu u ulici sa tadašnjim nazivom 29. novembar broj 17. Zgrabio si me za ruku i odveo u moj stan gde si mi premijerno odsvirao "Lutku sa naslovne strane" i upitno razrogačio oči kao dete koje je tražilo potvrdu da li je uradilo nešto dobro i originalno! Rekao sam ti tada da će to biti nesumnjivo Veliki hit. Bio si presrećan, a i ja sa tobom. Stari dobri druže, ništa se ne sekiraj, tvoje pesme će večno svedočiti o tebi! Tamo gore, ne zaboravi svoj dom Andjele. Pogledaj nas ponekad!", napisao je glumac u saopštenju za medije.

Kako Kurir saznaje, legendarni roker biće sahranjen na Gradskom groblju u Čačku, a u petak će biti održana komemoracija u Domu kulture. Istog dana će u Čačku biti dan žalosti.

