Borin drug otkrio kako je nastala "Dva dinara druže" Zbog nje nije mogo da zadrži suze, sjurio se do toaleta u Šumatovcu, a onda..

Umro je jedan od naznačajnijih rokenrol muzičara našeg vremena Borisav Đorđević, svima nama poznat kao Bora Čorba.

Na prostorima bivše Jugoslavije ostavio je veliki trag na javnoj sceni, kao rok muzičar i pesnik, objavio je više od 30 albuma. ž

Rođen je u Čačku 1. novembra 1952. godine. Poslednjih nekoliko godini je živeo u Ljubljani sa svojom suprugom. Rekao je da mu je želja da njegovo srce ostave u Ljubljani, a da telo pošalju u Čačak gde će biti sahranjen. Toliko je voleo oba grada.

foto: Kurir televizija

Voleo je i ljude, voleo je i život, a najviše je voleo da stvara. Iako su kritičari znali da kažu da je u „autorskoj krizi“, kada je od buntovnog rokera nizao romantične stihove, ipak je umeo da i ljubavne teme ubaci u kontrovezni okvir, možda nekad na ogoljen i opor način, neulepšan, ali nadasve tačan.

Zato nam se već decenijama bude snažne emocije uz pesme:“Lutka sa naslovne strane“, „Dobro jutro“, „Ostani đubre do kraja“, „Kada padne noć“, „Pogledaj dom svoj anđele“... I možda su ovi stihovi najtačniji – kada se skine paučina sa očiju, prizori su potresni, nesrećni i bolesni, okolo je čemer, smrt i jad. Njegov odlazak je ujed za dušu svih onih koji su ga voleli.

Večerašnja emisija Usijanje bila je posvećena velikom Bori Đorđeviću.

O legendi srpskog roka govorili su Srđan Marjanović, kantautor i muzičar, Jellena Lalović, pevačica i Ljubomir Radanov, urednik rubrike kultura u Kuriru.

foto: Kurir televizija

Lalović je izrazila nevericu zbog smrti Bore Đorđevića.

- Niko od nas ne može da veruje. On je do pre mesec dana radio, imao je koncerte. Bila sam u kontaktu sa njegovim menadžerom Banetom i eto jutros smo se čuli vrlo kratko. Što se pesama tiče ja sam na profil stavila dve neobične pesme koje nisu njegove standardne pesme. Jedna pesma je "Ćutanje", jer nema više šta da se kaže. On je proživeo jedan divan život i dobio je sva moguća priznanja. On je kao umetnik koji je pisao i muziku i tekstove ostavio zaista velik i neizbrisiv trag. Za drugu pesmu ne mogu da se setim tačno naslova, ali govori o tome da treba da prođemo ispod duge i da ćemo se na drugoj strane duge jednom videti.

Iako smatra da je pesma "Pogledaj dom svoj anđele" van konkurencije Marjanović kaže da mu je omiljena Borina pesma "Dva dinara druža" jer je prisustvovao događaju sa Borom koji je kasnije inspirisao ovaj hit.

foto: Kurir televizija - "Pogledaj dom svoj anđele" je pesma van konkurencije, ali meni je najdraža njegova pesma "Dva dinara druže". To je zato što sam sedeo sa njim u Šumatovcu sedamdesetih godina i mogu da kažem da je on zaista bio veoma posvećen svim njegovim ljubavima. Ja kad bih vam sad nabrajao poznate žene sa kojima je bio to bi bio dugačak spisak. Kad je voleo voleo je zaista punim srcem. On nije bio intelektualni pesnik. Vi ćete sad videti pesnike koje kad pročitate treba vam 15 minuta da razumete pesmu. Njegove pesme su jednostavne i odmah znate šta je hteo da kaže - rekao je Marjanović i dodao:

- On se sjurio u toalet u Šumatovcu jer je hteo da plače zbog devojke koja ga je ostavila, a bilo ga je sramota da to radi u punom Šumatovcu. Bile su tu kolege i muzičari. On je dotrčao do toaleta i hteo što brže da uđe. Žena koja naplaćuje zaustavila ga je i rekla mu: Stani, dva dinara druže! On je onda rekao, a koliko košta da plačem!

foto: Kurir televizija Radanov je među mnogim Borinim pesmama pored neprikosnovene Pogledaj dom svoj anđele izdvojio i pesmu Lutka sa naslovne strane, ali i mjuzikla koji je uređan prema toj pesmi i igrao se u pozorištu na Terazijama.

- Izdvojio bih naravno "Pogledaj dom svoj anđele", zatim "Lutka sa naslovne strane", zatim veoma uspešan istoimeni mjuzikl na terazijama koji je radio Bora Đorđevi. Malo ljudi zna da je on hteo da bude glumac u da upiše akademiju. Otud to interesovanje za mjuzkl. Pitanje da li bi nastali i ovi svi bendovi da je postao glumac. Mislim da je bio darovit, a pre svega vrstan pesnik. "Lutku" sam izdvojio zato što su stihovi i dan danas aktuelni.

