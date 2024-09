Lejdi Gaga odlepila za slikarom iz Srbije: Sa Filipom se srela u Veneciji "Ispunio sam svoj san..." (VIDEO)

Pevačica i glumica Lejdi Gaga došla je na Filmski festival u Veneciji zbog premijere filma "Džoker: Ludilo udvoje". Na crvenom tepihu ona se srela s našim umetnikom Filipom Balošom iz Novog Sadai potpisala mu se na sliku.

Uljena na platnu foto: Privatna Arhiva

- Sabiram još utiske. Petnaest godina je već kako me Gaga svakodnevno inspiriše. Oblikovala me je kao performera, tekstopisca, pevača i slikara, u svemu što stvaram, uvek se može prepoznati njen trag. Susret s njom još jednom mi je dokazao da nikad ne treba da odustajemo od svojih snova! Ovo je bio jedan od mojih. Sad idemo dalje da ih ostvarujemo - kaže Baloš za Kurir. Mladi umetnik vredno radi već dve godine na slikama koje su inspirisane prvim delom filma "Džoker" i teatrom.

- Odrastao sam u pozorištu i u tom duhu. Moji roditelji su glumci. Ova poslednja slika iz te serije se zove "The World is a Stage, the Stage is a world", što je stih iz pesme "That's Entertainment" Džudi Garland. I tu pesmu Ledi Gaga zapravo peva u ovom filmu. Ta slika je, da kažem, moja verzija nje u ulozi Harli Kvin. Ova slika nastala je pre nego što smo i videli kako Gaga izgleda u tom filmu. Međutim, to je moja teatralnija verzija ove njene uloge.

Delo "The World is a Stage, the Stage is a world" foto: Privatna Arhiva

Ovo je slika s kojom sam završio četvrtu godinu slikarstva, diplomirao slikarstvo. Sada smo došli do toga da je slika došla do nje i da je potpisana - zapaža Baloš, čija originalna slika je nastala u tehnici ulje na platnu i formata je metar sa metar.

Potpis na reprint slike foto: Privatna Arhiva

Ledi Gaga bila je iznenađena videvši rad inspirisan njenim likom.

- Na crvenom tepihu je potpisivala samo fotografije i postere. Iznenadila se kad je videla njen fanart i nešto što je neko stvorio. Kad se potpisala, okrenula se, pogledala u kameru i napravila istu pozu kao na mojim slikama. Bilo mi je to simpatično - zaključuje Filip Baloš.

