Ovo je pravo ime Nele Mihailović: Glumica Nela Mihailović je tri decenije na sceni, a zbog ovoga se ne predstavlja drugačije

Glumica Nela Mihailović jedna je od najpopularnijih srpskih glumica, a za njeno pravo ime malo ko zna. Još od detinjstva, nosi nadimak Nela, koji je sada njeno umetničko ime, ali njeno pravo ime je Danijela Mihailović.

foto: Nebojša Babić

"Na klasi, od pet devojaka nas tri smo bile Danijele. Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu i jednom prilikom kada su me preporučili za jednu ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela i danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekala priliku i rekla molim vas, upišite me kao Nela Mihailović," rekla je Nela u intervjuu u emisiji "U krugu porodice".

Tokom svojih studentskih dana, životni prostor delila je sa koleginicom Natašom Ninković. U to vreme su ljudi bili ubeđeni da su sestre, a kako je otkrila povod je bio ista frizura.

Nataša i Nela bile su cimerke za vreme studija foto: Printscreen/Instagram

"Živele smo zajedno od treće godine fakulteta, pa sve dok se nismo udale, a udale smo se iste godine. Zajedno smo i krenule u sve to," prisetila se Nela.

Porodica

Podsetimo, Nela Mihailović je svoje sudbonosno "da" rekla kompozitoru, Vladimiru Petričeviću i u skladom braku su već više dvadeset godina. Imaju dve ćerke Martu i Petru.

Nela bila jako mlada kada je upoznala sadašnjeg supruga, za kojeg se verila posle dva meseca.

foto: Aleksandar Krstović

- Podrška porodice je neophodna, to je drugi tas koji čini ravnotežu u mom životu, taj drugi tas je prioritet. Temelj da bih funkcionisala u poslu tako kako želim. Oni su moj oslonac. Zdrava i dobra deca oko mene, moj čovek sa kojim sarađujem i na poslu. Četvrt veka smo zajedno i to je pre svega dovelo da se sada sa vama smejem i kažem vam da sam u poslu stigla tamo gde sam namerila - istakla je Nela, koja iskreno razgovara sa Vladimirom o poslu, i on je često savetuje.

- Moji najbliži prijatelji i Vladimir me jako dobro poznaju, njima najviše verujem jer će mi reći i kada je nešto dobro i kada nije. Sklizne nekada glumac, umemo da budemo nesigurni u procesu rada, važno je da nas vidi neko oko kojem verujemo, i koje nas vrati na pravi put - rekla je glumica.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:16 Sloboda i Nela đuskaju uz Senidu