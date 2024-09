"Plašim se da će se Jasenovac ponoviti, u komunizmu je bio tabu tema zbog bratstva": Lordan Zafranović o filmu "Djeca Kozare"

Reditelj filmova "Okupacija u 26 slika", "Pad Italije", "Muke po Mati", "Krv i pepeo Jasenovca", Lordan Zafranović završio je snimanje "Djeca Kozare" (Zlatni rez 42) o logoru Jasenovac, a čiji je jedan od producenata i Radio Televizij Srbije.

Od osamdesetih godina čeka na film "Djeca Kozare" i sa velikom upornošću je stigao do osam sati snimljenog materijala koji sada treba da pretvori u dva - dva i po sata igranog ostvarenja:

Još uvek se ne zna kada će se tačno prikazivati i na koji način, ali ova tema već je probudila veliku pažnju javnosti. U intervju za RTS Lordan je govorio o ovoj opštirnoj temi koja ga je inspirisala da snimi film. Na pitanje da li je uspeo u punoj meri, u kojoj je želeo da ispriča ovu priču, ona je rekao:

"Prošlo je 80 godina, možda i više. To je ostalo da se u to ne dira zbog odnosa među tim republikama i posebno u dobu komunizma je to bila tabu tema jer je dovesti u pitanje nekog od tih nacija značilo je razbijanje bratstva i jedinstva. A i to se i dalje nastavilo, uvek ima neki razlozi koji kriju da se to ne otkriva, a s druge strane ta bratska propaganda radi na svemu onome da se ponovo desi to isto. Ja se strašno plašim da će se ponoviti jer ponovilo se za 90-te godine gotovo na isti način, gotovo po istom scenariju. Tako da je ovo moj neki obračun s njima, dosta žestok, ali to nije samo film, to nije to istorijski film, taj film komunicira sa vremenom danas, šta je danas to zlo, odakle ono dolazi i kakve su opasnosti od njega sada", kaže reditelj u intervjuu za RTS.

Početkom godina govorio je o Jasenovcu nije mnogo znao jer se to skrivalo u doba komunizma:

"Mi o Jasenovcu nismo imali pojma. Komunistička vlast je zbog bratstva i jedinstva to skrivala i ja sam slučajno došao do tog područja. Snimali smo dokumentarac i ušao sam u taj logor. Sedam, osam dana smo bili bolesni od svega toga što je čovek tamo počinio. Radio sam tada "Muke po Mati", socijalne filmove i onda sam rešio da moram da stavim film u službu istraživanja tog zla, jer nema druge teme. I onda je počela mučna i opasna igra sa tom temom jer su razne strane imale potpuno suprotno stanovište", objasnio je reditelj u jednom od razgovora za Sputnjik.

