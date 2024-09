Preminuo slavni oskarovac kojem je "Titanik" promenio život: Pronašli su ga mrtvog u svom domu

Vilbur H. Dženings je umro u svome domu u teksaškom gradu Tileru. Pokojnikova njegovateljica Marta Šerod rekla je da je poslednjih pet, šest godina patio od ozbiljnih zdravstvenih problema.

Holivudsku karijeru započeo je 1976., a godinu dana kasnije u saradnji sa Ričardom Kerom napisao je hit "Looks Like We Made It". Autor teksta za muzički i filmski "My Heart Will Go On" iz filma Titanik, umro je u 81. godine, objavio je Holywood Reporter.

U Kuću slavnih tekstopisaca uvršten je 2006. godine, gotovo 10 godina nakon što je osvojio svoga drugog Oskara za pesmu iz Titanika koju je otpevala Selin Dion. Prvog Oskara osvojio je za muziku iz filma Oficir i džentleman i pesmu "Up Where We Belong" godine 1983.

Sarađivao je s umetnicima poput Vitni Hjuston, BB Kinga i brojnim drugima. Pesme za koje je napisao tekstove pojavile su se u 325 filmova i televizijskih emisija.

