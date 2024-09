Dejan Medaković dobio legat u Beogradu: Velikan srpske kulture jedva izvukao glavu od ustaša, a ovo je istorija njegove porodice

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je izložbu "Efemeris - Legat Dejana Medakovića" u Salonu Muzeja grada Beograda (MGB), koja će moći da se pogleda do 29. septembra.

Nikola Selaković foto: Dario Konstantinović

- Odajemo danas zasluženu počast velikanu srpske nauke i kulture koji je čitav životni vek posvetio negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. Izložena su dela likovne i primenjene umetnosti, lični rukopisi i drugo, važno svedočanstvo o vremenu u kome je Medaković živeo i stvarao - rekao je Selaković te se posebno osvrnuo na "izuzetnu kolekciju slika vrsnih slikara", poput Miće Popovića, Ljubice Cuce Sokić, Petra Lubarde i drugi.

Predstavnici porodice Medaković foto: Dario Konstantinović

Koreni porodice Medaković su u Lici, a Dejan je rođen u Zagrebu i jedva je 1941. njegova porodica odatle izvukla živu glavu za vreme NDH.

- Kroz istoriju njegove porodice slušate o sudbini našeg naroda. Dejan je bio veliki patriota i renesansna pojava - konstatovao je Selaković.

Pavle Medaković foto: Dario Konstantinović

Legat Dejana Medakovića je formiran poklonom njegovog sina, dirigenta Pavla Medakovića, i broji 650 predmeta. U svom obraćanju čuveni dirigent i njegov sin Pavle Medaković istakao je da se raduje što će Muzej grada Beograda dobiti mogućnost da veliku baštinu i dragocen materijal predstavi javnosti u budućoj renoviranoj zgradi u Resavskoj ulici, gde će po otvaranju biti "jedan od najlepših muzeja u gradu i šire".

Deo predmeta koje je poklonio Muzeju grada foto: Dario Konstantinović

- Naša porodica je iz Like i to je priča o tri brata. Dejanov pradeda Danilo bio je sekretar kneza Mihaila Obrenovića, a srpsku kulturu zadužio je štampanjem sabranih dela Dositeja Obradovića. Danilov brat Milorad bio je sekretar crnogorskog kneza Danila, a u dobroj meri će formirati lik i delo Petra II Petrovića Njegoša, budući da mu je znameniti srpski romantičarski pesnik tražio korekturu "Gorskog vijenca". Njegoš ga je vodio u Beč, a postoji jedna anegdota s vladikom iz Trsta. On se bio zagledao u neku glumicu. Išli su svako veče u pozorište. Dejanov deda Bogdan bio je predsednik Hrvatskog sabora i izgnanik iz rodne kuće na Zrinjevcu 15.

Deo predmeta koje je poklonio Muzeju grada foto: Dario Konstantinović

Priča o tome kako je moj otac došao iz Zagreb za Beograd je filmska. Divno je što će njegov legat biti Muzeju grada Beograd, jer je tu prvo dobio posao. Tokom rata volontirao je i učio od Milana Kašanina u Muzeju kneza Pavla. Divna je namera Muzeja grada da legati budu na jednom mestu, pa će po otvaranju nove zgrade Muzeja grada Beograda legat mog oca biti u dobrom društvu pored Branislava Nušića, Paje Jovanovića, Ive Andrića i brojnih drugih - rekao je Pavle Medaković.

foto: Dario Konstantinović

Direktorka Muzeja grada Beograda i autorka izložbe Jelena Medaković rekla je da je Dejan Medaković obeležio istoriju srpskog naroda i zahvalila njegovoj porodici na ukazanom poverenju.

- Muzej će s velikom čašću čuvati sve što je za Dejanom ostalo - poručila je Jelena Medaković.

Ostavio značajna književna dela foto: Kurir

Istoričar umetnosti i književnik Dejan Medaković bio je predsednik SANU, a preminuo je 1. jula 2008. godine.