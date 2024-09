Filmska senzacija u Palati umetnosti Madlena: Piter Veber snima futuristički triler "Dragn", a u zapaženim ulogama i naši glumci

Proslavljeni britanski reditelj Piter Veber, poznat po filmovima „Devojka sa bisernom minđušom“ i „Uzdizanje Hanibala“, ponovo dolazi u Beograd radi snimanja svog najnovijeg filma pod nazivom „Dragn“. Ovaj napeti naučno-fantastični triler istražuje granice između ljudske prirode i tehnoloških dostignuća.

Jedna od ključnih lokacija za snimanje ovog filma je predivna staklena bašta u Palati umetnosti Madlena, koja će pružiti vizuelni spektakl kao deo scenografije ovog napetog trilera.

Piter Veber se proslavio svojim debitantskim filmom „Devojka sa bisernom minđušom“ (Girl with a Pearl Earring), u kome su glavne uloge tumačili Skarlet Johanson, Kilian Marfi i Kolin Firt. Ovaj film doneo mu je prestižne nominacije za Oskara, BAFTA i Zlatni globus. Njegov opus takođe uključuje filmove „Uzdizanje Hanibala“ (Hannibal Rising) sa Gasparom Ulielom i „Imperator“ (Emperor) sa Tomi Li Džonsom, kao i rad na višestruko nagrađivanoj seriji „Šest stopa pod zemljom“ (Six Feet Under).

Glavne uloge u filmu „Dragn“ poverene su talentovanim glumcima: Džejms Paktson (James Paxton), poznat po ulogama u serijama poput „Eyewitness“ i „Texas Rising“.

Lili Krug (Lilly Krug), nemačka glumica koja se proslavila filmovima „Shattered“ i „Every Breath You Take“.

Karlos Bardem (Carlos Bardem), španski glumac i brat Havijera Bardema, prepoznatljiv po svom radu u filmovima poput „Cell 211“ i seriji „Narcos: Mexico“.

Alis Pagani (Alice Pagani), italijanska glumica koja je stekla slavu ulogom u seriji „Baby“ i filmu „The Poison Rose“.

Jadran Malković (Jadran Malkovich), perspektivni glumac iz regiona, koji je već ostvario zapažene uloge na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Adam Davenport, američki glumac, reditelj i producent, čiji inovativni pristup filmu donosi svežinu u svaku ulogu koju tumači.

Film „Dragn“ obećava da će biti ne samo vizuelno spektakularan, već i duboko promišljen komentar o sudaru ljudskosti i tehnologije, a Palata umetnosti Madlena će svojim prepoznatljivim ambijentom dodatno obogatiti ovo jedinstveno filmsko ostvarenje.

