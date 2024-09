"Njegova žena mi je dala da legnem u njegov krevet" Kineskinja zbog Pavića doletela u Beograd, a onda šokirala njegovu udovicu

Kineska književnica Danjan Čen svojevremeno je u Beogradu promovisala roman "Šangajska princeza", ali ovo nije bio prvi put da boravi u Srbiji. U našu zemlju je na svoju ruku došla 2014. jer je bila oduševljena romanom "Hazarski rečnik" Milorada Pavića, koji je vrlo popularan u Kini.

- Prvi put kada sam pročitala knjigu vrlo mi se dopala, ali mislim da je nisam dobro razumela. Naši profesori književnosti kažu da je struktura "Hazarskog rečnika” samo pokazatelj Pavićeve vrhunske veštine pisanja, ali ja sam verovala da je iza toga bilo još nešto, da je to imalo veze sa stanjem u kome se nalazio pisac i u kome se nalazila njegova zemlja, tako da sam morala da dođem u Srbiju i tu počnem da čitam roman ispočetka - objasnila je Danjan Čen za Blic svojevremeno.

Danjan Čen foto: Aleksandar Jovanović

Odlazila je u šumu koju Pavić pominje, da oseti miris lipa, i u manastire uz Moravu, "pune lepih fresaka". Posetila je i udovicu gospodina Pavića, Jasminu Mihajlović, i stan u kome je živeo.

- Jasmina Mihajlović mi je rekla da je on imao duge dremke svakoga dana oko 13 časova i da je mnogo sanjao. Ja sam je pitala da li bih mogla da legnem u njegov krevet na jedan sat i da li može da me ostavi samu. Bila je iznenađena i šokirana, ali je pristala. Stvarno sam tu i zaspala. Onda je Jasmina predložila da mi čita iz druge sobe. Pročitala mi je jedno poglavlje "Hazarskog rečnika" na srpskom, dok sam ja ležala u Pavićevom krevetu. Bilo je to neverovatno iskustvo - ispričala je Čen.

Jasmina Mihajlović i Milorad Pavić foto: Privatna arhiva

Osim toga, dobila je dozvolu i da zaviri u orman sa Pavićevim beležnicama na kojima su bili i crteži.

- Za pisca je to jedinstveno iskustvo jer mi inače ne pokazujemo svoje beležnice drugima, tu se nalaze neke ideje koje ćete možda iskoristiti za sledeću knjigu. Taj gest Jasmine Mihajlović me je veoma dirnuo. Nisam razumela beleške na srpskom, ali jesam crteže - otkrila je Danjan Čen.

Ona je ova svoja iskustva objavila u knjizi "Zemlja uhvaćenih snova".

Danjan Čen foto: Aleksandar Jovanović

- U njoj je deo o Beogradu, deo o manastirima koji su povezani s romanom, napisala sam priču kako sam saznala za Stefana Lazarevića, kako sam ga videla na četiri portreta u različitim manastirima i stvarno mi se dopao. Moja urednica mi je rekla: "Ti si se izgleda zaljubila u ovog momka", a ja sam odgovorila, "da, samo sam zakasnila 600 godina" - rekla je pre nekoliko godina autorka kroz smeh.

- Kada sam prvi put stigla u Beograd, pred zoru, nisam mogla da spavam i krenula sam u šetnju ka Knez Mihailovoj. Videla sam veliku knjižaru, česmu u turskom stilu, neki stari klavir je bio na ulici, miris svežeg hleba počeo je da se širi, jer su se pekare otvorile. Beograd je za mene vrlo romantičan grad. Doduše, on ima različite boje i kad je sunčano boje su divne, a kad je oblačno vrlo je depresivan. Međutim, ja se ovde uvek smirim nakon užurbanog Šangaja; ljudi ovde uživaju u životu, u kafi, u druženju... - zaključila je autorka koja je objavila i više tekstova i dva kratka filma o Srbiji (o kultu kneza Lazara i "Hazarskom rečniku").

