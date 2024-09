Šta je pisalo na kombinezonu Flojda iz "Nacionalne klase": Bura na mrežama zbog natpisa "100 puta sam gledala i nisam videla"

Film "Nacionalna klasa" još od premijere 1978. godine nosi epitet kultnog ostvarenja. Rola Flojda, digla je Dragana Nikolića u sam vrh domaćeg glumišta, a nedavno se povela polemika upravo o njegovom odelu.

Naime, na mrežama je podeljen isečak iz intervjua koji je Nikolić dao povodom premijere filma, a pozirao je upravo u Flojdovom kombinezonu.

sto puta gledala Flojda, a nisam nikad primetila šta mu piše na kombinezonu!😯 😍🍀✨📺 pic.twitter.com/bigBZ6fs35 — Valentina Branković (@BibliotekarkaX) May 31, 2024

- Sto puta sam gledala Flojda, a nisam nikad primetila šta mu piše na kombinezonu - navodi se u opisu fotografije na društvenoj mreži X, koja je digla pravu buru.

Šta piše na kombinezonu?

Na kombinezonu je napisana je krvna grupa, kako bi u slučaju da dođe do nesreće, lekari znali kojoj krvoj grupi pripada povređeni.

Slika iz filma "Nacionalna klasa" foto: Printscreen YouTube

- Danas krvna grupa piše na vratima vozila, da se informacija prenese što pre, jer povređeni vozač / suvozač može obilno krvariti pre nego što spasioci uspeju da ga izvuku. Tako se blagovremeno pripremi potrebna grupa, jer oznaka na kombinezonu može biti umrljana, otkinuta i slično - glasi jedan od komentara ispod fotografije.

Gaga nije hteo dublera

Slika iz filma "Nacionalna klasa" foto: Printscreen YouTube

Popularni glumac se tokom karijere izlagao brojnim opasnostima. U intervjuu koji je dao 1991. godine za list "Sabor" i rubriku "Baksuz" otvoreno je pričao o svemu.

Prema njegovim rečima, nikada se nije libio da preuzme rizik, te je uvek sam snimao scene u kakvima umesto glumaca obično nastupaju kaskaderi.

- Na snimanju "Nacionalne klase" nisu mi dali da vozim, mada sam glumio reli-vozača, a privatno sam se i bavio relijem. Imali smo tu na Zvezdari jednu pravu trku. Pozvali su prave reli-vozače, među kojima i Komnenića, koji je tad bio prvak države.

Slika iz filma "Nacionalna klasa" foto: Printscreen YouTube

Vođa snimanja, Laurenčić, nije hteo ni da čuje vozim jer je scena bila na pola filma, što bi značilo da ako se meni nešto desi, neću moći da završim film. Sa Komnenićem, kome nije bilo stalo da pošto poto vozi, sam se dogovorio da ipak vozim ja.

Slika iz filma "Nacionalna klasa" foto: Printscreen YouTube

Međutim, na samom startu, primeti to Laurenčić, uspaničeno dotrči do mene i vrati me. A trebalo je da to bude jedna tako dobra trka, automobilski "rodeo". Tražilo se, naime, da vozimo po blatu, što se inače u principu ne radi - otkrio je tada glumac.

(Kurir.rs/I.M.)