Besplatna rok svirka u parku u Bregalničkoj: Tri beogradska benda, "Lipov Loud", "Bumeri" i "Nije za nju" organizuju koncert

Tri beogradska benda, "Lipov Loud", "Bumeri" i "Nije za nju" organizuju 21. septembra besplatan rok koncert za Beograđane u Beograd bašti, kultnom parku na Zvezdari.

Beograd Bašta u Bregalničnoj ulici nekada je bila otvoreni bioskop koji je bio poznat „u kraju“ po okupljanju Beograđana željnih druženja i umetnosti. Preko 40 godina, na ovom prostoru nije bilo nikakvih (kulturnih) dešavanja.

„Rešili smo da napravimo ’komšijsku’ svirku, za ljude sa Zvezdare i sve zainteresovane, da malo oživimo ovaj prostor za koji nas vežu mnoga lepa sećanja“ kaže ekipa koja organizuje koncert i dodaje da veliku zahvalnost u ovom poduhvatu duguje lokalnim biznisima: „Svi oni žele da pomognu, u duhu dobrih komšijskih odnosa. Troškove ozvučenja, svetla i profesionalnog obezbeđenja pokrivaju restorani Majstor i Margarita, Hrastovina, MTS dvorana i kafe Arte Suave“.

ULAZ NA KONCERT JE BESPLATAN!

Vrata bašte se otvaraju u 18.30, a bendovi će nastupati ovim redom:

19.00 -19.45 - Nije za nju

20.00 - 20.45 - Bumeri

21.00 - 21.45 - Lipov Loud

NIJE ZA NJU

Grupu NIJE ZA NJU su osnovali veterani koji su svirali krajem osamdesetih i početkom devedestih, a onda spletom različitih okolnosti nastavili svoj rad 2017. godine, stvaranjem novih, ali i oživljavanje starih pesama. Muzika pripada nekom pop/rock žanru koji prožima prepoznatljiva nota 80'tih, uz naglašenu rif gitaru, oštru ritam sekciju i pesme različitog karaktera. Članovi benda su Branimir Knežević Brana - glavni vokal, Slobodan Bogdanović Toza - bas, Janićijević Dušan Duca - gitara, Marija Aleksić – prateći vokal, Aleksandar Jović - klavijature, Goran Ljuboja Trut i Nebojša Obradović - bubanj.

BUMERI

Bumeri su nastali krajem 2023. godine. Članovi benda su Dušan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši gitarista grupe Vampiri, David Kelly, profesor muzike na International School of Belgrade, Igor Božović (ex Oceanchild), Dejan Tomović i Srđan Milenković (ex Vampiri, ex Charisma); Aleksandar Sarajlić (ex Krug, ex Filigrani). Bumeri su u aprilu 2024. izdali mini album pod nazivom „Prvi koraci“ sa pet pesama. Njihova muzika se najbolje može opisati kao pop-rock sa ljubavnim i društveno-angažovanim tekstovima.

LIPOV LOUD

Beogradski bend Lipov Loud osnovan je 2018. godine spontano, kao rezultat druženja i nekoliko sviračkih sesija održanih u muzičkom studiju Lion. Kreativni rad nastavljen je u studiju P3 u BIGZ-u gde su snimljeni i prvi demo snimci za pesme Moj grad, Boje, Bla bla i Milionima godina. U maju 2022. godine za izdavačku kuću Long Play objavljen je i prvi EP pod nazivom Ne pristajem sa četiri energične, emotivne pesme i zvukom koji se može opisati kao beogradski garažni rok.

Sa autorskim materijalom Lipov Loud nastupao je samostalno u Beogradu kao i širom Srbije na brojnim festivalima, zajedničkim i samostalnim koncertima, između ostalog i u klubu Elektropionir, Jugošpedu, klubu FEST, KC Gradu, GKC Užice, na Arsenal festu u Kragujevcu, na Moonwalk festivalu u Pančevu, Titan demo festu u Kosjeriću i Gitarijadi Vojvodine. Lipov loud čine: Goran Kostić Kole (bubnjevi), Đorđe Đolović (ritam gitara), Branislav Glumac (solo gitara i vokal) i Rade Šević (bas i vokal).

