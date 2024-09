Bata Stojković ga šamarao, sad pozira sa Bikovićem: Za ulogu dobio milione, evo kako danas izgleda i šta radi mali sa drombuljama

Sudbina nekada zaista ima smisla za humor. To je na sebi osetio Nenad Kostić koji je kao dečak davne 1980. debitovao u čuvenom filmu "Ko to tamo peva" i jednako čuvenoj duet pesmi "Za Beograd".

Bilo mu je samo 11 godina kada se našao u društvu legendi jugoslovenskog filma Nedom Arnerić, Pavlom Vuisićem, Batom Stojkovićem, Taškom Načićem, Draganom Nikolićem, Aleksandrom Berčekom i Slavkom Štimcem.

Početkom devedestih je bio DJ, zatim je postao policajac da bi se onda zaposlio kao vozač u beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću! Eto, nekako se ponovo vratio u taj neki autobus sa početka svoje životne priče.

Njegov stric Miodrag Kostić (koji u filmu svira harmoniku) ga je te 1980. zvao da sa njim ide da snima film na lokaciji Deliblatske peščare. Objasnio mu je da, između ostalog, svom drugu iz vojske Slobodanu Šijanu koji je režirao film, želi da pomogne pri snimanju jer je film bio ujedno i Šijanov diplomski rad. Otišli su na probu i… ostalo je legenda. Ostao je zabeležen detalj da Nenad nikada nije znao da svira drombulje iz te kultne pesme, ali mu je i režiser “progledao kroz prste” pa je u toj sceni korišćen plejbek.

Za svoju ulogu je dobio 2 miliona tadašnjih dinara što je bio ekvivalent od skoro pola vrednosti novog Fiće.

Jednog dana snimanja morali su napraviti scenu gde ga Bata Stojković šamara, a zbog krupnog kadra šamar je morao biti stvaran.

"Međutim, on me je toliko odalamio da je meni zazvonilo u ušima i suze su same krenule. Pobegao sam iz autobusa koliko me noge nose i sakrio se u Pančevu. Filmska ekipa me celi dan tražila, a kad su me našli, Bata mi je doneo najveću bombonjeru koja se mogla kupiti uz obećanje da me više tako neće udariti", seća se Nenad. Celi film je inače snimljen za samo 26 dana.

Nakon završene srednje saobraćajne škole počeo je da radi kao DJ po beogradskim diskotekama. Početkom rata bio je mobilizovan na ratište u Vukovaru, a po povratku se zaposlio kao policajac i u službi proveo pune 4 godine.

Godine 2002. se prijavio na oglas gradskog prevoza u Beogradu i postao vozač autobusa. Danas vozi na liniji broj 17 Zemun - Konjarnik.

Kaže i da današnji putnici na ovoj liniji znaju njegovu priču pa se kroz smeh zna desiti i dobacivanje u stilu “Vozi, Miško!” ali se on na sve samo nasmeje i nastavi sa vožnjom.

Nenad je pre 4 godine na svom Fejsbuk profilu objavio sliku i sa jednim od najuspešnijih srpskih glumaca današnjice, Milošem Bikovićem.

Miodrag Mića Kostić i Nenad Kostić su nedavno dali intervju za Kurir, a Mića je tada rekao: "Kada sam postao popularan, gde god se pojavim, svi žele da pričaju sa mnom i da se slikamo."

