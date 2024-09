"Mi smo vaš novi komšiluk": Mirka Vasiljević, Nataša Aksentijević i Radomir Raša Vlačić o novom šou-programu na Kurir televiziji

Od 16. septembra radnim danima u dva termina, na Kurir televiziji počinje emitovanje novog kulinarskog šou-programa "Komšiluk". Njegova misija je da gledaocima prenese zadovoljstvo takmičara u pripremanju, konzumiranju i deljenju hrane.

"Komšije" su podeljene u parove, koji se tokom takmičenja nadmeću u što boljoj pripremi zadatog jela, ali mogu da osvoje i dodatne poene harizmom, fizičkom spretnošću i brzinom. Par "komšija" mogu da budu u srodstvu ili samo da dele isti interes.

Ovaj dnevni takmičarski program podeljen je u nedeljne cikluse i podrazumeva kvalifikaciono takmičenje, polufinale i finale. U svakom ciklusu učestvuje pet parova, odnosno 10 ljudi. Svaka epizoda u ciklusu sukobljava dva komšijska para u kuhinji, dok su ostala tri para aktivni posmatrači, koji čine kućni savet.

On nije samo nemi posmatrač, već je aktivan učesnik u igri za poene, koji na kraju i ocenjuje pripremljena jela. Kroz ovo zanimljivo takmičenje aktere i publiku vode glumice Mirka Vasiljević i Nataša Aksentijević, kao i naš poznati master šef Radomir Raša Vlačić.

Rašo, imaju li šou-program "Majke i snajke" i "Komšiluk" još nešto zajedničko osim vas?

Raša: Ovaj šou će pokazati malo veće kulinarsko umeće naših komšija. Pored kuvarskog znanja, naši takmičari moraće da pokažu znanje iz opšte kulture vezano za namirnice, dok ćemo ih u kućnom savetu videti u nekom drugom takmičarskom svetlu. Tako da, osim mene i kuvanja, nemaju ništa zajedničko.

Posle nekoliko sezona u kojima ste ulogu domaćina delili sa Sekom Aleksić, stižu dve glumice. Hoće li vam biti lakše ili teže s njima?

Raša: Ne mogu da se porede. Svaka od njih je ostvarena u svom poslu, a sa tako profesionalnim osobama je lako sarađivati. Sve su posebne na svoj način. Kako ste vas dve počele saradnju s Kurir televizijom?

Nataša: Kako i dolazi do dobrih stvari - spontano, slučajno i sudbinski.

Mirka: Zahvaljujući "Tripod produkciji". Jedno veče mi je zazvonio telefon i dobila sam poziv za nešto novo i drugačije. Uvek sam za rad i novitete, a pošto mi se dopao koncept "Komšiluka", vrlo rado sam prihvatila da upoznam nove ljude, uradim nešto interesantno i naučim još nešto o kuvanju. Jer u svakoj kući su dobrodošli novi kulinarski trikovi i recepti.

Mirka, ovo nije vaš prvi televizijski angažman. Volite li voditeljske izazove i koliko vam prija njihovo preplitanje s glumom?

Mirka: Još kao dete imala sam priliku da radim dve dečje emisije, ali gluma je deo mog krvotoka, jer je i ona našla put do mene dok sam bila dete. Kad sam stigla u godine da se pitam šta bih volela da budem, već sam bila glumica. Najviše volim da sam to, ali kada dođu zanimljivi pozivi za angažmane u kojima vidim sebe, koji imaju interesantan koncept i gde mogu da sarađujem s novim ljudima, pa i s kolegama, kao sada s Natašom, prihvatam ih rado.

Nataša, publika vas najviše prepoznaje kao komičarku. Hoće li u "Komšiluku" biti smeha?

Nataša: Apsolutno. Kad je dobra hrana glavna tema i kad se ljudi takmiče, nemoguće je da nema smeha. Ponekad da smanji napetost i tenziju, ponekad da nas ubrza i osnaži. Smeh je neizbežan u mom poslovnom i privatnom životu.

Jeste li se vas troje poznavali odranije?

Mirka: Natašu sam poznavala iako nismo sarađivale, ali pratila sam njen rad. Za Rašu znam da ima fenomenalan restoran, da je master šef kuvanja, i da je imao priliku da se isproba u radu ispred kamera. Radovala sam se što sarađujemo, lepo se slažemo i funkcionišemo skladno. U pauzama zbijamo šale, prepričavamo anegdote. Bogatstvo je što sam proširila krug svojih prijatelja, a tu su i ljudi iza kamere.

Nataša: Mirku i Rašu poznajem odranije, a ono što mi je najvažnije, dobri su ljudi. Mirka je veoma duhovita žena i veliko je zadovoljstvo i zabava raditi s njom. Sa Rašom sam radila jednu seriju i zaista je svaki put ogromno zadovoljstvo. Nadam se da je ovo sve obostrano, bar tako osećam.

Šta ste pripremili za gledaoce?

Raša: Biće tu raznih interesantnih iznenađenja, kao i uvek, i korisnih saveta.

Mirka: S radošću vam predlažem da pogledate svaku epizodu, jer su svaki put drugi takmičari uz koje svako od nas predstavlja sebe. Koncept emisije je vrlo brz i dinamičan. Imamo i igrice, u kojima učestvuju svi timovi koji se takmiče u kuvanju jedne nedelje, zatim kviz, koji je neophodan da bi se nabavile namirnice za zadati recept, a uz to nas troje u emisiji imamo prostor da ispričamo neke zanimljive stvari o svojim iskustvima u kuvanju, iznesemo nove recepte i, naravno, predstavimo takmičare na poseban način. Svi se ponašamo kao da smo komšije u jednoj zgradi.

Hoćete li i vi, pored takmičara, otkriti neke svoje navike u pripremanju hrane?

Mirka: Dok takmičari budu kuvali tokom svojih 60 minuta, mi imamo prostora da se bolje upoznamo s njima, ali i da pričamo o svojim iskustvima. Imala sam priliku da otkrivam kuhinje naroda u zemljama u kojima sam živela, jer smo se često selili zbog suprugove profesije.

Hoćete li biti od pomoći takmičarima ili ćete bili strogi?

Nataša: Biću izuzetno stroga, ali pravična. Pokušaću da dobijem ono najbolje od takmičara, ali ne samo to, pokušaću da im izvučem i onu skrivenu stranu.

Raša: Ja ne znam da budem strog, kao i uvek, tu sam da pomognem, ali ko me ovog puta bude dobro slušao, bolje će kuvati. Toliko.

Mirka: Trudićemo se da budemo objektivni, da svim takmičarima bude prijatno, da to bude jedna lepa zabava, ali i da ima takmičarskog duha i da se na kvalitetan način radi i kuva, i da se ispoštuju pravila. Tu smo možda strogi, ali sve ostalo je druženje i lepa zabava.

Volite li vas dve da kuvate?

Mirka: Odrasla sam u porodici gde su žene uvek bile zadužene za spremanje trpeze, pa sam i ja tako vaspitana, da u svojoj kući budem domaćica. Divno je kad se okupimo svi za stolom, barem u vreme ručka, zbog čega volim da kuvam.

Nataša: Pasionirani sam kuvar amater!

Imate li tremu od Raše i je li vas već nekim trikovima u kuhinji naučio?

Mirka: Tremu od Raše nemam, zato što je on pre svega jedan divan čovek koji voli da podeli svoje iskustvo, da savet i uvek pomogne. Dobro sam ga upoznala, on je master šef koji u kulinarskim stvarima može svašta da vas nauči. Jedna od njih je, na primer, da za neka jela možete da koristite kiselu vodu i dobijete ozbiljan šmek, i da je to mala tajna velikih majstora.

Nataša: Uvek mi je važno s kim radim, a ova ekipa mi se dopala. Naš glumački talenat nam omogućava da profesionalno radimo svoj posao. Kada bismo bile ono što smo privatno, onda ne bismo bile profesionalci.

Koje je radno mesto lepše: kuhinja ili televizijski studio?

Raša: Naravno, kuhinja u televizijskom studiju (smeh).

Hoćete li i vi, pored takmičara, otkriti neke svoje navike u pripremanju hrane?

Raša: Ako budete pratili serijal, imaćete priliku da, slušajući moje razne anegdote, otkrijete i moje lične kulinarske navike. Kako sam krenuo, mislim da ćemo do kraja serijala otkriti sve kulinarske trikove koji postoje. Zato gledajte "Komšiluk".

