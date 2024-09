"Ko hvata krivine, udari u zid" Zlatan Vidović o ulozi u seriji "Biće novih leta" i borbi njegovog lika sa krizom srednih godina

Glavnu mušku ulogu u filmu i mini-seriji "Biće novih leta", scenariste i reditelja Gvozdena Đurića, tumači Zlatan Vidović. Ova crnohumorna drama - komedija u produkciji Telekoma Srbija počela je da se snima pre nešto manje od mesec dana.

foto: Tamara Trajković

Govori o članovima jedne malograđanske porodice koji sticajem okolnosti moraju da provedu deset dana zarobljeni u stanu glumeći da su na letovanju. Istinit događaj koji se desio u Banjaluci poslužio je da se razvije priča koja je na neki način suštinska paradigma vremena u kome živimo.

Šta je na vas ostavilo najveći utisak u ovoj priči?

- To što je priča bazirana na istinitim događajima, suluda je i van konteksta svakodnevnog života. Reč je jednoj porodici koja je u suštini prosečna, ali je ta situacija u kojoj su se našli bila za mene i najzanimljivija.

Da li vas je scenario odmah privukao?

- Jeste. Znam da reditelj Gvozden Đurić dugo razvija priču, da namerava da radi i film "Biće novih leta" i zaista mi se odmah dopao, priča je potentna i kvalitetna. Takođe, ne samo da se zadrži priča likova na ovoj situaciji nego da takvi likovi u svakoj situaciji mogu biti koloritni jer porodica Škrbić može biti postavljena i u druge priče. To je glavno bogatstvo.

foto: Promo

Kako bi publika mogla da reaguje na priču i likove u seriji? Šta očekujete da će najviše odjeknuti kod gledalaca?

- Mislim da će publika reagovati na to što sam pomenuo, na karaktere likova. Svako od njih je drugačiji i na svoj način se bori da dođe do svog cilja. Svi svojim mahinacijama i podvalama, belim lažima. Publici će kod Andrije, kog ja tumačim, biti najzanimljivija ta njegova dualnost, izgubljeni mačizam koji je nestao s godinama, sa svim što porodični život donosi, ali i njegova namera da ga povrati, kao i nesnalaženje u tom vrtlogu srednjih godina.

Kako biste opisali Andriju, šta ga čini jedinstvenim?

- Andrija se nalazi u krizi srednjih godina, pokušava da se iskobelja iz teške finansijske situacije, privatne, porodične i ljubavne. On je nezalaganjem, pasivnošću i inferiornošću dozvolio da se svet oko njega pomera, a pokušava da se ponovo izvuče na površinu. To mu teško pada jer je uvek imao pomoć roditelja, supruge, a sad je sam, osuđen da povuče porodicu i sebe.

foto: Nenad Kostić

Koliko su na razvoj vašeg lika uticali najbliži saradnici i ostali glumci?

- Dugo smo se pripremali za snimanje na glumačkim, čitajućim i lektorskim probama. Imali smo razne smernice koje filmove da gledamo, koju muziku da slušamo, što je zaista sjajan pristup koji bi svaki ozbiljan projekat trebalo da ima, a što je sa serijom "Biće novih leta" i slučaj. Taj analitički pristup će, nadam se, i doneti rezultate.

Šta mislite, kako bi se vaš lik snašao u stvarnom životu, van okvira serije?

- On je vetropir, navikao je da prolazi lagodno i da hvata krivine. Moj doživljaj je da kada to stalno radimo, negde udarimo u zid i moramo ponovo da naučimo da vozimo. To se desilo Andriji, koga tumačim, i verujem da se to dešava i u pravom životu.

Bonus video:

00:44 GLUMAC ISPRIČAO DIRLJIVU ANEGDOTU SA MANDOM! Bio je tu u veoma važnom trenutku za mene! PROGOVORIO O NASTAVKU SELO GORI