Selaković na Vukovom saboru u Loznici: Država će otkupljivati isključivo ćirilička izdanja naših izdavača

Ministar kulture Nikola Selaković na završnoj svečanosti Vukovog sabora u Loznici istakao je da briga o srpskom jeziku i pismu nije floskula, već mera naše samosvesti i samopoštovanja, mera brige nas današnjih o budućnosti i najavio niz koraka u narednom periodu na zaštiti ćirilice.

Ministar je napomenuo da su upravo na današnji dan kada praznujemo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, pre tri godine Narodna skupština Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srpske donele u istovetnom tekstu Zakon o javnoj upotrebi srpskog jezika, o zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, te da on nije samo deklarativne prirode, već smernica za naše kretanje u budućnosti.

Selaković je najavio da će Ministarstvo kulture, uz podršku predsednika Republike i Vlade Republike Srbije, u narednim danima, postupajući u cilju afirmacije srpskog jezika i očuvanja Vukove srpske ćirilice, preduzeti nekoliko koraka i predložiti Vladi da počev od 1.januara sledeće godine u svim javnim nabavkama informatičke opreme svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, svih privrednih subjekata sa državnim kapitalom, kao i jedinica lokalnih samouprava i organa čiji su oni osnivači, imperativno, a ne fakultativno, nabavljaju isključivo dvoazbučne tastature kako bi stvorili uslove da ćirilica postane makar ravnopravna u tehničkoj upotrebi sa latiničkim pismom.

Selaković je naglasio da je kao drugi korak doneta odluka da na velikim konkursima za otkup književnih dela koje sprovodi Ministarstvo za narednu godinu za potrebe javnih biblioteka država otkupljuje isključivo ćirilička izdanja naših izdavača.

On je napomenuo da država nema ništa protiv da izdavači izdaju i na drugom pismu, ali ono što će država da otkupljuje, to treba da bude štampano ćiriličkim pismom - "prelepom Vukovom ćirilicom".

Ministar je najavio i da će kao treći korak, pre kraja ove godine, Ministarstvo izaći sa velikim konkursom za dizajn novih ćiriličkih fontova i time će zainteresovati mlade dizajnere, primenjene umetnike i umetnike da rade na izradi fontova, čijim bi nagrađivanjem Ministarstvo de fakto sprovodilo njihov otkup i ponudilo svakome ko želi nove ćirilične fontove da koristi, da do njih dođe bez naknade.

"Ovo su samo neki mali a važni koraci koje smo počeli da preduzimamo da bi sačuvali najvažnije tekovine Vuka Stefanovića Karadžića, a to su srpski jezik i ćirilica", poručio je Selaković.

Ministar kulture je u besedi ukazao i da je zalaganje za Vuka danas zalaganje za odbranu vukovskog principa brige i odbrane srpskog jezika i ćiriličkog pisma.

"To je zalaganje za odlučnu, ozbiljnu i nepokolebivu kulturnu politiku, onu koja je svesna da je srpski jezik mali južnoslovenski jezik, ali jezik čija je narodna književnost pre više od dva veka postala deo svetske književne baštine, čiji je Letopis Matice srpske postao deo svetske kulturne baštine, jezik koji su tri Branka u dva veka dovela do književnoumetničkih vrhova kojima merimo sve ostalo napisano na srpskom. Zato briga o srpskom jeziku i pismu nije floskula, već mera naše samosvesti i samopoštovanja, mera brige nas današnjih o budućnosti, mera po kojoj će se meriti koliko smo dostojni Vuka, Letopisa i tri Branka", poručio je Selaković.

Ministar kulture je naglasio da je Vuk iskazivao stalno interesovanje za sve Srbe ma gde živeli – Srbi svi i svuda - a istovremeno svojim velikim evropskim iskoracima dao snažan nacionalan pečat, izgrađen etički kodeks, državotvorni odnos prema srpskoj istoriji izgrađen na kosovskom zavetu.

"Neka to bude i naš put danas. On nije lak, ali Vukovim rečima upućenim Lukijanu Mušickom nakon pogrda i napada na Srpski rječnik iz 1818. godine rečeno: 'Ne da se, ali će se dati'. To je put čvrste volje i snage da se bori za svoje stavove, ideje i jezik svog naroda'", dodao je Selaković.

Ministar je podsetio da se današnji skup odvija u godini u kojoj se navršava 160 godina od Vukove smrti i 210 godina od izlaska prvih Vukovih dela koja su postala temelj naše novije kulture - zbirke narodnih pesama nazvane „Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica“ i gramatike koju je nazvao „Pismenica serbskoga jezika po govoru prostoga naroda napisana“.

Uz to, dodao je, ovo je godina u kojoj se navršava i 200 godina od izlaska prvog broja Letopisa Matice srpske, najdugovečnijeg živog književnog časopisa u svetskim okvirima.