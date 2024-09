- Kao prvo, želim da kažem da je izuzetno važno i značajno što je Beograd dobio novo pozorište, verovatno prvo posle Titovog vremena. Datum 13. septembar 2024. treba da bude proglašen za praznik kulture . "Odeon" je jedno digitalno pozorište koje koristi potpuno nove tehnologije dosad nepoznate na ovim prostorima, verujem i u svetskim okvirima, ovo je nešto zaista izuzetno i posebno. Impresioniran sam predstavom koju sam gledao. Njenu podelu čine glumci iz serije "Zakopane tajne", čiji sam autor. Drago mi je što su iskoristili svoju šansu i što su nam pružili takav spektakl kakav Beograd nije video. Godinama se priča kako pozorište treba da pomera svoje granice, a prvi put smo to videli na sceni. Ono se kreće između realnosti i mašte. Sjajna muzika i tehnička podrška su nas ostavile bez dana. Dobre su režija i gluma,sjajno su otpevani songovi. Moraću još jednom da pogledam ovu predstavu. Mislim da će biti prekretnica u pozorišnom životu - kaže Jokanović za Kurir.

- Nemam neke posebne želje. Unapred se radujem predstavi koju će režirati Marko Jovičić, direktor "Odeona" i jedan od najtalentovanijih reditelja, a to je mjuzikl s muzikom Bore Đorđevića. Biće to posebno, dirljivo i značajno. Bora je nedavno preminuo. Nisam ljubitelj franšiza i stranih mjuzikla. Mnogo su nam potrebniji domaći mjuzikli. Imamo puno kreativnih ljudi. Nadam se da će "Odeon" biti pozorište komedije i mislim da je to nešto što Beogradu nedostaje - zaključuje Žarko Jokanović.