- Emotivno je. Sa jedne strane veoma me raduje što se nastavlja taj serijal i saga Žikine dinastije, koji je prihvatila publika i mlada i stara, od tada pa sve do danas. Ovaj nastavak je praktično na zahtev publike koja je to toliko želela. Raduje me i što vidim predan i kompetentan rad ekipe koja radi ovaj nastavak. A malo sam i tužan, jer nema više većine glavnih aktera iz starih filmova. Sreo sam Vladu Petrovića posle 40 godina i obojica smo evocirali uspomene sa određenom tugom što s nama nisu Gidra, Marko, Jelena, a posebno što nas je prerano napustila Rialda, koja je trebalo da ima veliku ulogu u ovom nastavku.