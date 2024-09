Na današnji dan pre deset godina umro je vajar i dugogodišnji direktor Beogradskog zoološkog vrta Vuk Bojović . Bojović je rođen 1940. godine , a na mestu direktora Beo zoo vrta bio je od 1986. pa sve do svoje smrti.

Bio je po diplomiranju prvo slobodni umetnik , zatim profesor u osnovnoj i srednjoj školi. Predavao je i u Višoj trgovačkoj školi u Beogradu, gde je od 1982. do 1986. godine bio direktor.

Široj javnosti postao je poznat kada je krajem osamdesetih dva puta iz zoo-vrta bežao šimpanza Sami . U poteri po ulicama i krovovima Beograda i ubeđivanju šimpanze da se „preda“ najveću ulogu je imao Bojović. Taj događaj je on kasnije i skoristio da skrene pažnju na loše stanje u zoo-vrtu i da to stanje unapredi. Autor je velikog broja novinskih članaka o životinjama i njihovim navikama.

- Mrzim strašno i plašim se ljudi koji naglo odrastu . Volim ljude koji su infantilni, ali u pozitivnom smislu, one ljude kao Petar Pan , koji nikada ne odrastu. Ja sam jedan od takvih. I sve ovo što ja radim, u stvari je igra, kao kad sam bio dete, kad sam pravio prve vrtove, samo što sad, umesto na mikro planu, radim na nekoliko hektara. Šteta što nisam imao jedno bar 50 hektara... - naveo je tada Bojović.

On je aprila 2010. za Politiku ispričao otkud u zoo vrtu, kako je njegova porodica reagovala na to i koje su mu najdraže životinje.

- Ulogu direktora zoo vrta dobio sam kad to niko nije hteo da bude. Do 1986, dok nisam došao, bio je mučilište za životinje, drveće se osušilo, zgrade oronule... A ja sam oduvek voleo životinje i rad u prirodi. Zoološki vrt je 11. jula 1936. od svojih para i na svom imanju osnovao Vlada Ilić, trgovac štofom i gradonačelnik. Zoološki vrt je tada bio dvostruko veći. Prostirao se sve do Nebojšine kule. Moj stav je da se taj prostor vrati Vrtu.