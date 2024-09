- Bio sam tada bez posla, a prvi koji mi je ponudio da nešto radim bio je pokojni direktor Televizije Milan Vukos. Nisam prvi film pisao, ali me je moj prijatelj i kum Dragomir Bojanić Gidra ubedio da se pridružim. Odlučio sam da to prebacimo na komediju. Na sledeća dva nastavka nisam bio potpisan na špici, jer se tada još vodio jedan sudski proces protiv mene, pa nisam hteo da pravim probleme ekipi.

- Umorio sam se. Snimali smo nekad i dva filma godišnje, a počeo je da radi ko šta hoće. Poslednji film "Sulude godine“ sam ja radio. Žao mi je što nismo uradili nešto što je bilo dogovoreno. U planu je bila da se radi serija "Žikini memoari“. On je već tada bio bolestan i ideja je bila da snimamo u nekoj banji, da on pije špricer, da se priseća događaja iz filma i komentariše ih. Publika bi videla događaje na neki novi način.



- Mi smo godinama radili zajedno i bili kao porodica. Najviše tih priča imam o Gidri. On je voleo da popije, a na snimaju je alkohol bio zabranjen. On me moli da pred kadar popije samo jednu i konobar mu na moje oči sipa jednu votku, a zatim je popio času vode. Zamoli me za još jednu i ja kažem da može. Posle pola sata on je bio pijan. U maloj čaši je bila voda, a u velikoj votka. Otkrili smo ga još jednom. Izbušio je lubenicu i u nju sipao votku. Pio je na slamčicu, a mi mislili da voli lubenice! Gidra je bio fantastičan glumac.